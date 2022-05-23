中巴外长强调孔子学院恐袭案之类事件绝不能重演

中国和巴基斯坦两国外长强调，任何针对中国在巴公民的恐怖袭击都不可接受，任何破坏中巴友好的卑劣图谋都不会得逞，卡拉奇孔子学院恐怖袭击案之类事件绝不能重演。

中国外交部在网站上公布，中国外长王毅昨天（22日）在广州，同来访的巴基斯坦外长比拉瓦尔举行会谈后共见记者。

王毅说，中国支持巴基斯坦加快侦破案件、缉拿凶手并予严惩，将继续为巴基斯坦打击恐怖主义提供支持帮助。

中国外交部公布，巴基斯坦重申将进一步升级安保举措，全力保障所有在巴中国人员、项目和机构安全。双方同意出台维护中方人员、机构和项目在巴安全的加强版，并将尽快形成具体方案付诸实施。双方呼吁地区国家和国际社会形成合力，打击一切形式的恐怖主义。

王毅强调，在当前反恐形势日益严峻背景下，双方应加强合作，采取一切必要措施，坚决防止再次发生侵害中国在巴人员、机构和项目安全事件。中国愿继续为巴基斯坦打击恐怖主义提供帮助，支持巴基斯坦加强综合施策，铲除恐怖主义滋生土壤。

双方认为中巴全方位合作成果丰硕、空间广阔。中巴经济走廊有力提升巴基斯坦基础设施水平，促进巴经济社会发展。双方将深入对接各自发展战略，进一步释放经济合作潜力，安全、顺利、高质量推进中巴经济走廊建设。

双方也认为，亚洲和平稳定与合作发展的良好局面是地区国家共同努力的结果，值得倍加珍惜。呼吁各方坚持相互尊重，平等相待、合作共赢，反对冷战思维、零和博弈、阵营对抗。要巩固增强开放包容的区域合作架构，坚持通过对话协商解决热点问题，共同维护好地区的和平与发展局面。

比拉瓦尔则在推特上写道，双方讨论了加强在经济方面的接触、贸易、投资、工业化、中巴经济走廊合作等课题，并说双方致力于将多方面伙伴关系提升至更高水平。