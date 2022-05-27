中国4月份工业企业利润同比下降8.5%

中国规模以上工业企业利润上个月出现两年来的首次同比下降，降幅达到8.5%，这也是2020年4月以来的最差表现。其中受疫情影响最大的东部地区更是下降16.7%。

据中国国家统计局网站，受此影响，中国规模以上工业企业利润1至4月同比增长3.5%，增速较1至3月份回落5.0个百分点。

其中，部分地区和行业受疫情影响较大，下拉工业企业利润增速明显。1至4月份，东部地区、东北地区工业企业利润同比分别下降16.7%、8.1%，合计影响工业企业利润增速较1至3月份回落4.2个百分点。主要行业中，汽车制造业受冲击较为明显，影响制造业4月份当月利润下降6.7个百分点。

对此，统计局分析称，1—4月份工业企业利润增速回落主要受部分地区疫情冲击影响，从受疫情影响较大的上海、吉林、辽宁等地区来看，4月份企业停工停产天数均明显多于3月份，对4月份工业企业效益状况影响更为明显。

统计局称，总体看，工业企业受国内疫情短期冲击及国际形势更趋复杂严峻等因素影响，4月份利润短期承压明显，但随着全国疫情形势总体趋于稳定，企业复工复产有序推进，进一步减轻市场主体负担的各项政策效应不断释放，工业企业效益状况将逐步恢复。

统计局称，下阶段，要深入贯彻中共中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，有力落实党中央、国务院各项决策部署，积极疏通产业链供应链堵点卡点，助力企业纾困解难，为工业企业经营状况继续恢复创造更多有利条件。

彭博社的分析则认为，尽管实施了闭环系统，上海及周边的工厂仍然报告难以维持工厂正常运行。部分地区的物流也近乎瘫痪，物流瓶颈给运输和供应链带来了压力。随着上海采取措施逐渐重新开放，上海港集装箱吞吐量几乎已经恢复到封控前的水平。然而，港口和附近工厂业务中断产生的积压可能会在今年余下时间继续造成航运拥堵，持续影响经济活动。