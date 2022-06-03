中国建筑工人30岁以下的仅占15%

中国国家统计局内蒙古呼和浩特调查队的数据显示，传统的建筑业从业者更多的是集中在高龄农民工中，其中30岁以下群体中从事建筑、装修的占15.0%，而50岁以上人群的占比则为42.7%。2007年建筑业一线作业人员平均年龄为33.2岁，2017年为43.1岁，10年时间平均年龄增加了10岁。

据《工人日报》报道，内蒙古呼和浩特市一家国有建筑公司的业内人士告诉记者，如今在他们公司工地从事重体力工作的50岁以上、60岁以下的农民工占比超过60%，40岁以上、50岁以下的占30%左右，基本没有90后在干体力活，90后都是从大中专院校招进来从事安全检查、测绘、放线等工作的技术人员和监工。

这名业内人士说：“瓦工、木工、钢筋工每个月的工资都过万元，但90后农民工不愿意再从事这些建筑行业的重体力工作，‘断代’问题突出。”中国国有建筑企业已经不再招60岁以上的农民工从事重体力工作了。

内蒙古一家建筑企业的负责人说，建筑业属于劳动强度和危险系数都比较高的行业，建筑工地工作生活条件比较艰苦，虽然现在工资较高，但没有年轻人愿意干，只能让一些年龄较大但身体情况较好的农民工继续工作。即便如此，用工紧张的情况也一年比一年严重。

国家统计局呼和浩特调查队的农民工就业状况调查分析显示，从年龄看，70后、80后农民工占比超过70%，已成为当前农民工中坚力量。

有业内人士告诉记者，年轻一代农民工对岗位有了更多的想法和选择，赚钱已不是就业唯一目标，他们不仅看重“面包”，还注重“面子”，找工作时更倾向于选择较体面、较安全和有发展前景的工作岗位，职业选择上开始由劳动型向技术型转变，且职业分布更加多元化，快递、微商、网售等轻体力服务行业成为受他们青睐的职业种类。

呼和浩特市建筑行业一名从业者说，在当地基本上招不到北方的建筑工人，大部分建筑工人来自南方的安徽、四川等地，为了缓解“用工荒”，呼和浩特市的建筑企业用工基本依靠劳务承包商，如此一来，工人们都会因项目而聚，只会跟劳务承包商对接，工程项目完工就分散了，人员流动性太大，也没有保障。

人口学家、中国人口学会副会长原新在接受媒体采访时说，中国劳动年龄人口已经呈现出一个稳定的负增长，意味着劳动年龄人口的老龄化现象不仅出现在建筑行业，而是所有劳动力群体的普遍特征。具体到建筑业，一部分农民工第二代、第三代在城市长大，从事父辈这种重体力劳动积极性不高。

内蒙古社会科学院副研究员辛倬语认为，年轻一代工人就业思想有着巨大的变化，更注重权益的保障，建筑劳务传统的用工模式满足不了年轻人的需求。