王毅称中国开展对外合作从不附加任何政治条件

中国国务委员兼外长王毅说，中国开展对外合作从不附加任何政治条件，从不做强加于人的事情。

据中新社报道，当地时间4日，王毅在帝力会见东帝汶革阵总书记阿尔卡蒂里和东帝汶议长阿尼塞托。

王毅说，中国发展靠的是勤劳智慧、艰苦奋斗，而不是侵略殖民，更不是强权霸凌。中国的持续发展是世界和平力量的增长，全球稳定因素的增强，为各国提供更多发展机遇。中国尤其愿真诚帮助发展中国家、中小国家加快发展。

王毅说，中国开展对外合作从不附加任何政治条件，从不做强加于人的事情。现在个别国家企图在国际上以意识形态划线，制造新的阵营对立，这是逆时代潮流而动，不可能得逞。中国将永远是发展中国家可以信赖和依靠的朋友和伙伴。

阿尔卡蒂里说，东帝汶独立以来，双方保持着紧密联系和活跃交往，已成为共建“一带一路”的好伙伴。由衷感激中方在艰难岁月中同东帝汶站在一起，在东帝汶国家建设、经济发展、抗击疫情等各领域提供有力支持。东帝汶对一个中国原则的坚守从未改变，致力于同中国加强规划，深化互利合作。

阿尔卡蒂里表示，中国不仅是世界和平的坚定维护者，还同各国分享发展红利，致力于维护公平正义。中国从不输出意识形态，给各国带来的是发展、是机遇。东帝汶信任中国，支持中国发展壮大，愿同中国一道，致力于发展中国家的共同追求和目标。