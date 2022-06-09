台北诚品书店信义店或明年闭店

因目前续约问题无法与股东达成一致，台湾诚品书店信义店恐于2023年底合约到期后闭店。

据中时新闻网和联合新闻网等综合报道，诚品信义店由七家公司共同持股。其中，统一企业集团为其最大股东。按照合约，诚品每年包底营收为50亿元（新台币，下同，2.33亿新元），超过50亿元统一集团可以按比例抽成。但经营17年以来，诚品信义店单年业绩从未达到这一数字，与当初预想抽成利益有落差。对统一集团来说年度投资报酬率远低于信义区黄金地段的行情。

统一集团8日召开临时董事会，虽未将续约案纳入讨论议程，但公告集团将向另两大业主环泥建设及坤庆国际购买统一国际大楼商场地下二层至六层的份额，相当于掌握商场过半份额，为接手商场经营埋下伏笔，信义诚品明年底熄灯可能性大增。

对“明年底不再续租”的相关消息，诚品信义店8日发表声明：“到目前为止，未收到房东代表人统一的任何正式回应”。

近年来，受疫情冲击，全台已有十余家诚品书店分店闭店。今年下半年，诚品高雄悦诚店、高雄SOGO店即将歇业，位于台北车站的诚品站前店也将提前闭店。

对于诚品分店相继闭店，诚品生活董事长吴旻洁说，诚品主要营收获利来自实体书店，受疫情持续影响，过往连锁的展店模式，让诚品在很多县市、店点无法施展开。此外，诚品也在考虑新型经营模式，未来会加快脚步撤离疫后没落商圈、绩效不佳的百货内店型。

诚品书店1989年成立于台北市，之后发展为综合型书店，结合商场经营模式，开创文化创意趋势，并以24小时不打烊特色吸引观光人潮。据诚品书店官网资料，截至今年4月，该书店在两岸和香港有43家分店、八家期间限定书店、一家诚品生活时光店。

对于台北市民而言，诚品信义店是当地著名文化地标。台湾前民意代表孙大千说，诚品书店已成为台湾民众生活的一部分，而信义诚品更是许多喜爱阅读的朋友流连忘返的地点。长期以来，因为有诚品书店，台湾书香文化的特质得以保留，培养了下一代阅读的习惯，绝非能用收益和获利来计算。