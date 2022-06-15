香港利率上升 或使房价下降

香港利率上升会推高业主成本，花旗和穆迪分析的分析师预计住房贷款需求将会下降，从而进一步降低房价。

据彭博社报道，香港按揭贷款利率与银行间市场利率Hibor相关。按揭贷款咨询公司mReferral Mortgage Brokerage Services指出，一个背负500万港元30年期按揭贷款的业主，如果Hibor升至1.2%，每月还款要增加12.8%。

一个月期Hibor本周攀升至0.52411%，为2020年9月以来最高水平，12个月期Hibor升至2.85131，为2008年以来最高水平。

穆迪分析经济学家Heron Lim说：“利率上升为非常火爆的2021年房地产市场起到降温作用，房价从历史高点回落。”他说，潜在的购房者会不愿行动，“总体而言，利率上升将为市场降温”。Lim预计一个月期Hibor到今年年底将升至2%。

香港房价保持相对坚挺，自2022年初以来仅下跌1.1%。然而市场前景更加黯淡，高盛预测香港房价将在未来四年下跌约20%，中原地产预计2022年二手房交易在3.8万宗，仅为2021年的73%。

按揭贷款面临的压力与香港的联系汇率制有关。由于港元与美元挂钩，香港金管局不得不追随美联储提高利率。 美联储这次可能加息50个基点或更多，金管局周四今年第三次加息几乎是板上钉钉。

到目前为止，尽管香港金管局今年加息，汇丰控股和渣打等鉴于金融体系的流动性充裕，仍保持最优贷款利率不变。但穆迪认为，银行最终不得不升息的概率增加，从而将推高客户的贷款成本。