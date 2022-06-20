中国称美国所作所为是世界难民问题的最大推手

今天适逢世界难民日，针对持续恶化的难民问题，中国外交部发言人汪文斌说，美国所作所为正是世界难民问题的最大推手，是对世界人权的粗暴践踏。

据澎湃新闻报道，汪文斌今天（20日）在例行记者会上针对上述提问回应说，今年6月20日是第22个世界难民日。中国注意到联合国难民署近日发布的年度报告指出，因冲突或迫害而逃离本国的难民、难民申请者和流离失所者等总人数首次突破1亿。联合国儿童基金会最新调查数据显示，截至2021年底，因冲突、暴力和其他危机而流离失所的儿童人数达到3650万，创二战以来新高。

汪文斌指出，这些令人痛心的数字，凸显少数国家肆意对外侵略干涉。数据显示，美国在九一一之后发动战争所制造的难民数量在4900万至6000万之间。其中，仅阿富汗就有1100万人沦为难民。美国打着“民主”“人权”的旗号发动战争，留下千疮百孔的烂摊子后便一走了之，而地区国家人民却要面对流离失所、贫穷落后和未知的未来。美国所作所为正是世界难民问题的最大推手，是对世界人权的粗暴践踏。

汪文斌说，他还注意到联合国难民事务高级专员格兰蒂撰文指出，一些国家将保护难民的责任外包，甚至将他们‘储存’在世界其他地方。拥有最多资源的富裕国家在修建隔离墙、关闭边境或驱逐漂洋过海的难民，是对难民保护理念的蔑视和践踏。

他说，难民日只有一天，但难民的艰难处境却发生在每一天。以美国为首的一些西方国家长期输出战争和动乱、干涉他国内政、制造人道主义灾难，是难民问题的始作俑者。

汪文斌表明，中国敦促有关国家认真反思自身行径所造成的恶果，切实消除难民产生的根源，承担起在难民问题上应尽的责任。中方愿同国际社会共同努力，坚定支持多边主义，为完善全球难民保护体系、推动解决难民问题发挥积极建设性作用。