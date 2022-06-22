下午察：中国老人的数字鸿沟

中国科技发展日新月异，渗透到人民日常的方方面面。搭不上技术快车的长者，不仅享受不到便利，基本生活都很可能受影响。

《人民日报》今天（22日）的一篇评论就写道：“不少老年人不太会上网、不太会使用智能手机，在出行、就医、消费等日常生活中遇到不便……老年人面临的‘数字鸿沟’问题日益凸显。”

“数字鸿沟”在仰赖科技支持的常态化疫情防控下更突出，连给自己买面条庆生都如此艰难。

九旬老人买面被拒

综合澎湃新闻、观察者网等媒体报道，上周六（6月18日）是上海静安区居民王阿婆91岁生日。她独自出门，想要买点鲜切面，再买点排骨，做排骨面为自己庆生。

阿婆用不惯智能手机，平常出门不多，也没带手机的习惯。她当天早上7时许来到住家对面的第六粮油店门口排队买面。这家老字号在开门前就排起长队，阿婆也是熟客。

网上流传一段旁观的记述：“一位老太手里拿着一张皱巴巴的十元钱，说今天是她生日，想买二元钱切面（我看她有八十多岁了），因为没有手机，不能扫场所码，营业员说不能卖给她。老太说用身份证行吗？回答还是不行……看着老太佝偻的背影我在想她的余生还有几次生日呢？”

王阿婆告诉记者，买面不成，后面的人又排着队，自己就先出来了。出来时一位老伯说可以帮忙购买，但一扫场所码发现核酸阴性报告超过三天，也没买成。“不好买就算了。”阿婆说，两人随后简单交谈了一会就各自离开。

王阿婆没走多远，在马路对面弄堂边又遇到60多岁的邻居老伯，问阿婆什么事，之后邻居帮忙去买了两元钱的切面，并送到阿婆手中。

位于上海静安区的第六粮油店，需要扫场所码才能进入。（互联网）

王阿婆说，买到面后，本以为整件事到此为止。没想到后来传到网上被那么多人知道。“街道、居委、街坊四邻都很照顾我，手机什么全部帮我弄好，弄好了好让我出门，这么好的人……大家都很不容易，我心里很难受。”

在微博上，有些批评第六粮油店的声音：“店员不能递出来给老人家吗，我们都会变老的啊。”而也有不少认为，在疫情下，大家都很无奈：“门店有什么办法？不扫码被查出来就停业整顿罚款，万一造成大范围传染，经营者可能被拘留。““这件事也不能怪谁，大家都很难，店员也没有职权越过防疫政策。”

跨不过“数字鸿沟”的中国老人

王阿婆最终如愿以偿，有人帮忙买到鲜切面，但不是所有老人都如此幸运。本月初就有一段扎心的视频。同样在上海，6月2日上午，一位头发花白的老人因不会扫公交车上的场所码，在车上独自折腾了两分钟手机。

视频显示，老人先是拿出手机，试图照司机的要求，“打开微信扫一扫”。但老人并不能熟练操作，对司机说：“我不会用这手机。”

司机有点着急，催促道：“人家都等你的啊。”当老人依旧无法成功扫码时，司机说：“下去弄好了再上来吧。”无奈的老人说了句“不耽误大家了”，然后黯然下车。

老人不会用手机在公交上扫码，折腾半天，最终无奈下车。（视频截图）

有网民感叹：“这个码那个码……真心烦，年轻人都要搞不清楚了何况老年人！”也有网民批评：“为什么信息化、大数据喊了这么久，身份证都能和公交卡绑定了坐公交却还要扫场所码！信息化不是手机智能化，更应该是傻瓜化、无障碍化。”

事实上，老人因为不会操作智能手机而碰壁的例子一直都有，只是在疫情常态化下，日常生活中多了些需要手机操作的步骤，老人遇到的困难就增加了。能出门走入公众视野，遇到问题或碰壁，还可能得到旁人协助，或被放到网上引起关注。之前在封控管理下，独居老人如果不会上网，网购物资可谓天方夜谭，遇到问题也无人知晓。

便利老人的举措

其实，中国多地政府都明白老人面临的困难，并推出了应对方案。回到“九旬老人买面被拒”事件上，第六粮油的员工当天询问王阿婆是否有带“离线码”。“离线码”是“纸质离线随申码”的简称，是专门为了便利老人，试图消除“数字鸿沟”的举措。

老人如果不会用智能手机，可以打印一份“离线码”随身携带，进入场所时，工作人员可以扫描“离线码”确认身份信息与健康状况。

不过，要获得“离线码”，长者需要在线下自助终端机申请并打印，有效期为180天。若“离线码”遗失，需要在“一网通办”电脑端或“随申办”移动端在线挂失，挂失成功后再到线下窗口自助终端机重新领取——可见，长者还是避不开需要与科技接触，可能还是要别人协助获取“离线码”。当然，这基本上是一劳永逸，要比每次扫描简单。

在上海市徐汇区康健街道社区事务受理服务中心，志愿者帮助老人操作申领“离线码”。（新华社）

其实，早在2020年11月，中国国务院办公厅就发布了《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》，提出要针对老年人在日常生活中的应用困难，组织行业培训机构和专家开展专题培训，提高老年人对智能化应用的操作能力；引导厂商针对老年人常用的产品功能，设计制作专门的简易使用手册和视频教程等。

很多大型互联网公司在设计产品时，都有针对年长者的设置或模式。譬如点餐应用“饿了么”就有“长辈模式”。除了应用，手机品牌如华为、小米、OPPO、Vivo等都有类似的简易模式，用大字体、鲜明的颜色，配上简单易懂的操作，让老人容易上手。

虽然这些商家的举措，一方面也是为了扩大用户群，但确实降低了老年人掌握科技的门槛。只不过，这些产品优化能达到的效果有限，低门槛也不意味着无门槛。

或许，官方能做得更多，例如提供更多培训，以及在制定涉及科技的任何政策前，考虑年长者是否能适应，并提供简单便捷的解决方案。

老龄化加速 更多人面临“数字鸿沟”

科技迅速迭代的同时，中国人口老龄化问题也加深，未来将有越来越多人面临“数字鸿沟”。

根据中国国家统计局去年发布的《第七次全国人口普查主要数据情况》，中国60岁及以上人口为2.6402亿人，占18.70%，相比10年前上升5.44个百分点。这意味着约每五个中国人中就有一位老人。

中国加速的人口老化问题，意味着更多人将面临“数字鸿沟”。（互联网）

中国国家统计局局长宁吉喆去年称，中国人口老龄化程度进一步加深，未来一段时期中国将持续面临人口长期均衡发展的压力。

老龄化给社会带来的问题是多元的，譬如劳动力减少、对医疗系统造成负担等。在这些重大问题面前，老人会不会用智能手机，或显得不太紧急。但当社会变得愈加智能化，无法掌握基本技术，就等于与世隔绝。中国复旦大学社会发展与公共政策学院教授任远指出，老年人如果不会使用移动互联的信息化应用，不能获得基于信息化的各种服务，就将日益被信息化社会隔离。

电影《肖申克的救赎》中的人物老布，大半辈子在牢中渡过，年迈时重获自由，却发现外面的世界已天翻地覆，科技文明以及相关的社会习惯让他感到不适、焦虑与无用。他最终选择结束自己的生命。帮助老人跨越“数字鸿沟”，不只是让他们更便捷地买到面、搭上车那么简单，而是防止他们被社会与时代抛弃，在暮年感到精神上的流离失所。