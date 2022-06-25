山西太原通报多名年轻人殴打老人 涉案人抓获

中国山西省太原市今天（25日）通报多名年轻人殴打老人事件，涉案六人已被抓获，目前伤者正住院治疗，无生命危险。

太原市公安局小店分局今天发布通报称，6月24日，公安局接获报警称，小店区许西社区有人打架。警方到场后将伤者送医救治，并于当天将涉案六人抓获，其中有四男两女。三人因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，其余三人正在审查调查中。伤者正住院治疗，无生命危险。

据上游新闻报道，6月24日，一段太原多名年轻人当街殴打老人的视频引发关注。根据相关视频，在一条狭窄街道上，多个年轻人对老人进行追打，用酒瓶殴打老人后，还把老人推倒在地上。老人倒地后，一个白衣年轻人狠踢老人头部。此后，老人一直倒地不起，几名年轻人先后散去。

视频迅速引发网友热议。有网民称，事发地为山西太原许西一城中村，租户较多，路过群众已经拨打110、120报警、送医，据传群殴的原因仅是因为一句口角。

太原市小店区北营派出所工作人员称，警方已经关注到相关案件，并正在办理中，具体案件是龙城责任区刑警队在办理。太原市公安局小店分局龙城责任区刑警队相关人士也表示，案件正在全力侦办当中。

据知情人士消息，视频中涉事六人为四男两女，被打的老人及时送医，眉骨骨折，没有生命危险。