中国驻俄大使批美西方是炒作粮食安全的“心机婊”

中国驻俄罗斯大使张汉晖周三（29日）在俄罗斯报章发表署名文章指出，全球粮食供应不足并不是缺少粮食，而是美西方制裁、限制出口等手段打击全球正常粮食贸易，引发了“供应不均衡危机”。张汉晖说，美西方想借炒作粮食安全达到提价牟利、遏制中俄等多重目的，他们不是“救世主”，而是“心机婊”。

根据中国驻俄罗斯大使官方网站刊登的文章，张汉晖在《论据与事实报》发表题为《全球粮食危机的幕后黑手》的文章说， 联合国世界粮食计划署日前发出警告，人类或将面临“二战后最大的粮食危机”，多达17亿人正暴露在粮食、能源和金融系统的破坏之下。

张汉晖指出，以美国为首的西方国家一方面再次迫不急待地将问题矛头对准俄罗斯和中国，谴责俄军事行动构成“战争饥荒罪”，炒作所谓“中国超需囤粮”等谬论，给俄中扣上制造粮食危机的帽子。一方面高调宣布提供数亿美元的全球粮食援助，以“救世主”的姿态企图引领全球粮食安全合作。但事实并非他们所说的那样。

张汉晖列举了美国、加拿大、欧盟等粮食主产区生产和出口的粮食总量、以及俄罗斯被制裁以来全球各类化肥和食品价格涨幅等数据，指出全球粮食生产、贸易包括定价权等都掌握在美西方国家及其粮商手中，包括中俄在内的发展中国家并没有多少话语权和影响力。全球粮食供应不足并不是缺少粮食，而是美西方制裁、限制出口等手段打击全球正常粮食贸易，引发了“供应不均衡危机”。

张汉晖说，美西方并不是真正关心各国人民疾苦，他们在确保自身粮食充足、足以挥霍浪费的前提下，想借炒作粮食安全达到提价牟利、维护霸权、遏制中俄的多重目的。“他们哪里是‘救世主’，而是典型的‘心机婊’。”

张汉晖引述俄罗斯总统普京说，国际粮食短缺问题早在俄对乌特别军事行动前就已发生。一些国家试图将粮食危机归咎于俄罗斯，对俄制裁只会使国际化肥和粮食市场形势不断恶化。俄愿出口粮食和化肥为克服全球粮食危机作出积极贡献，前提是美西方解除出于政治目的的对俄制裁。

张汉晖还说，中国是世界人口第一大国，粮食安全关系国计民生。中国始终坚持立足国内保障粮食基本自给的方针，“中国完全有条件、有能力、有信心依靠自身力量把中国人的饭碗牢牢端在自己手上，根本没有必要去国际市场囤积粮食。”

他说，中国在用不足全球9%的土地养活世界五分之一人口的同时，还积极展现大国担当，为全球粮食安全贡献中国智慧、中国方案。中方提出全球发展倡议，把粮食安全列为重点合作领域，为实现包括粮食安全在内的所有可持续发展目标汇聚最大合力。

张汉晖最后说，将粮食作为外交筹码和政治武器，人为制造和加剧全球粮食危机，最大的受害者是广大发展中国家，挨饿的是世界最贫困人群。他敦促美西方与其绞尽脑汁在这一根本性问题上给中俄等国家泼脏水，不如采取切实行动推动俄乌和谈，解除对俄制裁，减少贸易壁垒，保障国际农产品供应畅通，真正肩负起共同责任，维护全球粮食安全。

俄罗斯和乌克兰均是重要的粮食出口国，自俄乌冲突爆发以来，黑海地区的粮食出口受到干扰，供应的不确定性加剧。此外，俄罗斯和乌克兰还是全球重要的化肥生产国。世界银行、国际货币基金组织（IMF）、联合国世界粮食计划署（WFP）和世贸组织（WTO）4月13日发表联合声明，呼吁各国政府就粮食安全问题采取紧急行动，并且应避免禁止粮食或化肥出口。

俄罗斯6月1日说，世界可能处于重大粮食危机的边缘。克里姆林宫将这场危机归咎于西方国家对俄罗斯实施的“非法制裁”和乌克兰政府的行动。

欧洲理事会主席米歇尔6月7日在联合国安理会会议上，公开指责俄罗斯入侵乌克兰导致全球陷入粮食危机，称俄罗斯正把粮食供应作为“针对发展中国家的隐形导弹”，“要为这场危机负全责”。