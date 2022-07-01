第4号台风“艾利”形成 多地发布气象预警

今年第4号台风“艾利”生成，目前位于日本冲绳县那霸市南偏东方向约750公里的洋面上，未来将向北偏西方向移动。“中央气象台”官方微博发布星期五（7月1日）11时07分发布上述信息。目前，海上共有两个台风，“艾利”（热带风暴级）和“暹芭”（强热带风暴级）。

据“中国气象局”微信公众号消息，中国气象局于7月1日11时30分升级启动台风三级应急响应，10时发布台风橙色预警。

稍早前，受今年第3号台风“暹芭”影响，海南省气象局10时30分发布暴雨三级预警，预计预计未来24小时内，海南岛大部分地区将出现100毫米以上降水。

海南省气象局预计，“暹芭”将以每小时15～20公里的速度向西北方向移动，强度缓慢增强，并将于7月2日在海南岛东部到广东西部一带沿海登陆（强热带风暴级或台风级），最大可能在雷州半岛登陆。

海南省7月1日至3日将有一次强风雨天气过程。海南岛四周沿海陆地伴有七至九级、阵风10至11级的大风。预计将于7月2日下午到3日凌晨在海南岛东部到广东西部一带沿海登陆（强热带风暴级或台风级）。

中国海南省气象局星期五（7月1日）6时20分提升台风四级预警为台风三级预警，海口新海港、秀英港、铁路南港已停止作业，预计停运将持续到下星期一（7月4日）。

另据“央广网”报道，受台风影响，中国国家海洋预报台根据《海洋灾害应急预案》发布海浪橙色警报和风暴潮黄色警报。

风暴潮方面，预计7月1日上午到2日中午，珠江口到雷州半岛东岸沿海将出现50到120厘米的风暴增水，海南岛东北部沿海将出现30到70厘米的风暴增水。广东省阳江市和茂名市的风暴潮预警级别为黄色，海南省海口市和广东省珠海市的风暴潮预警级别为蓝色。

海浪方面，预计7月1日中午至2日中午，南海北部将出现4到6.5米的巨浪到狂浪区，近海海域海浪预警级别为黄色；广东近岸海域将出现3到5米的大浪到巨浪，该近岸海域海浪预警级别为橙色；海南东部近岸海域将出现2.5到3.8米的大浪，该近岸海域海浪预警级别为黄色。