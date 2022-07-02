“暹芭”是今年首个登陆中国的台风

今年第3号台风“暹芭”的中心已于星期六（7月2日）下午3时前后在广东电白登陆，成为今年首个登陆中国的台风。

据中国天气网微信公号消息，目前正值西南季风强盛期，“暹芭”登陆后，其环流系统在季风水汽大量供给下，后续还可能给海南、广东、广西多地带来极端强降雨，需防范山体滑坡、泥石流等次生灾害。

“暹芭”登陆时中心附近最大风力35米/秒（12级），中心最低气压965百帕，强度为台风级。预计，“暹芭”登陆后将逐渐转向偏北方向移动，强度逐渐减弱，4日前后在广西境内减弱消散。

中国天气网气象分析师闵裕秋介绍，由于有季风水汽输送，“暹芭”的带雨能力比带风能力更加突出，华南将出现成片暴雨及以上级别的降雨区域，“暹芭”本体路经之地，也就是海南、广东、广西等地将承接最猛烈的降雨。

其中，海南、广东的暴雨星期五（7月1日）已经开始，2日上述两地已进入台风最强风雨时段。监测显示，1日上午8时至2日上午8时，海南三亚降水量已达300毫米，打破了当地7月单日降水纪录；此外，乐东、琼中单日降水量分别达209.4毫米、136毫米，均打破了当地7月上旬的单日降水量极值。

受台风影响，琼州海峡已全线停航，7月2日起至5日北海至涠洲岛航线将也将停航；铁路方面，广东湛江西站部分列车停运，海南环岛高铁、海口市郊列车也已全线停运。针对此次台风，中国气象局启动重大气象灾害台风三级应急响应，国家防总启动防汛防台风四级应急响应，广东、广西、海南省（区）气象局均启动台风Ⅱ级应急响应。

未来，台风“暹芭”继续影响中国，华南等地需警惕极端持续强降雨。从强降雨时段来看，海南主要是1日至2日，广东为2日至3日，广西为2日夜间至6日。

从累计雨量来看，2日至4日，海南岛、广东沿海和西部地区、广西中东部等地将先后有暴雨，部分地区大暴雨、局地特大暴雨，并伴有雷暴大风等强对流天气，局地日雨量或累计降雨量将接近或突破历史同期极值。5日至7日，广西、贵州、云南等地有大到暴雨，局地大暴雨。

7月2日至4日，广东西南部、海南岛中部、广西东部和南部等地局地发生地质灾害气象风险较高，广东西南部、广西南部局地发生地质灾害气象风险高；广东西南部、海南岛中部、广西南部等地局地发生山洪灾害和中小河流洪水的气象风险高；广东中西部、海南岛北部、广西中东部洪涝灾害风险高。

随着台风“暹芭”携风带雨袭来，中国的台风季也正式开启。中国天气网提醒，目前进入台风活跃季节，台风“暹芭”给华南沿海带来强风雨天气，部分地区与今年华南“龙舟水”期间降水显著偏多地区重叠，致灾风险高，需防范强降雨可能引发的山洪、地质灾害、中小河流洪水、城乡积涝等灾害；沿海居民需密切关注临近时段的预报预警信息，注意防范风雨天气带来的不利影响。