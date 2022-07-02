港天文台改发三号风球 三人风暴中受伤送院

随着台风“暹芭”登陆广东，香港天文台星期六（7月2日）下午改发三号风球，但有三名香港市民在早前的风暴中受伤送院。

据网媒“香港01”报道，“暹芭”2日上午在香港西南掠过，距离维持约300公里附近，天文台说，“暹芭”已经在广东省茂名市电白区附近登陆，并逐渐远离香港，香港风力正逐渐减弱。

报道说，香港天文台在下午5时前改发三号强风信号。不过，香港西南部风势较大，离岸及高地间中吹烈风。与“暹芭”相关的外围雨带仍会间中为香港带来狂风骤雨，海面仍有大浪和涌浪。

香港天文台下午4时20分改发三号强风信号，“暹芭”带来的八号风球合共生效逾21小时。三号强风信号将在2日午夜前维持。

此前，澳门气象局说，“暹芭”已于2日下午4时登陆中国，将于晚上7时至10时视乎情况改发三号风球。据东网报道，澳门气象局2日晚间7时宣布，将于晚上8时半改发三号风球。

截至2日下午4时，港府1823电话中心收到45起塌树报告。渠务署确认一起水浸个案。政府未收到山泥倾泻报告。 医院管理局说，截至2日下午4时30分，三名香港市民（两男一女）在风暴期间受伤，于公立医院急症室接受诊治。

此外，香港故宫文化博物馆原订2日首度向公众开放，因应“暹芭”袭港，将顺延至星期天（3日）向公众开放，并延长开放时间。3日开馆时间提早至上午9时，闭馆时间则延后至晚上9时。

已购买2日入场门票的香港市民，原订上午10时和11时入场的访客，可使用原有门票，于3日上午9时或原有时段入场参观。而持有2日中午12时或之后入场时段门票的访客，则可于3日同时段或下午4时后入场。