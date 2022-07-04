陆港将启动“互换通” 人民币与港元货币互换安排升级

香港于上周举行回归25周年庆祝活动后，中国周一（7月4日）宣布两项加强大陆与香港金融市场联通的政策，包括开展香港与大陆利率互换市场互联互通合作（简称互换通），并将原先的陆港货币互换安排升级、扩容。

综合人民网、彭博社报道，中国央行在周一公告中表示，大陆与香港将在六个月后启动“互换通”，即允许境外投资者在不改变交易习惯、有效遵从两地相关市场法律法规的前提下，参与境内人民币利率互换（IRS）市场。初期先开通北向交易，未来将适时研究扩展至“南向通”。

中国央行在答记者问文章中称：“‘互换通’的推出可便利境外投资者使用利率互换管理风险，减少利率波动对其持有债券价值的影响，平缓资金跨境流动，进一步推动人民币国际化。”

在另一个公告中，央行称近日与香港金融管理局签署常备互换协议，将双方自2009年起建立的货币互换安排升级为常备互换安排，协议长期有效，无需定期续签，互换规模由原来的5000亿元人民币/5900亿元港元（下同，约1045亿新元），扩大至8000亿元人民币/9400亿元港元。

中国证监会网站上周公告，与香港证监会决定批准两地交易所正式将符合条件的交易型开放式基金（ETF），纳入大陆与香港股票市场交易互联互通机制，这一机制下的ETF交易将于周一开始。