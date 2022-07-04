伊朗降低原油价格 与俄罗斯原油竞争中国市场

伊朗正不得不进一步降低本就低廉的原油价格，因为俄罗斯原油在关键的中国市场正赢得更大的份额。

据彭博社报道，随着俄罗斯在俄乌战争之后寻求维持原油出口，中国已成为俄罗斯石油的一个重要目的地。这导致伊朗在其原油出口仅剩的寥寥几个市场之一面临的竞争加剧，美国制裁措施已大大限制了伊朗原油出口。

俄罗斯对中国的原油出口5月增至创纪录水平，这个OPEC+产油国取代沙特成为全球最大原油进口国中国的最大供应国。伊朗已下调油价以保持在中国市场的竞争力之际，伊朗仍保持强劲的石油供应，部分原因可能是由于中国放松了此前导致消费受挫的严格防疫限制措施。

“伊朗和俄罗斯原油之间唯一的竞争可能最终在中国市场展开，这对北京来说完全有利”，Vanda Insights在新加坡的创始人Vandana Hari分析。“这也可能让海湾产油国感到不安，因为他们宝贵的市场被大幅降价的原油所占据。”

自2020年底以来，中国官方数据列出的伊朗原油进口量仅有三个月的数据，包括今年1月和5月，但第三方数据显示原油供应稳定。据Kpler，继4月略有下降之后，5月、6月日均进口量超过70万桶。不过，行业顾问FGE称，俄罗斯乌拉尔原油已取代了一些伊朗原油。

交易员称，伊朗原油的价格比布伦特原油期货每桶低近10美元（约14新元），与拟定8月抵达中国市场的乌拉尔原油价格齐平。

中国的民营炼厂是俄罗斯和伊朗原油的主要买家，供应价格低很重要，因为与国有炼厂不同，它们受到有关出口燃料相关规定的限制。这些“茶壶炼厂”之前未获得将燃料出口海外市场的配额，而这些市场因供应紧缺价格飙涨。

据报道，这些炼厂的产品供应国内市场，而近几个月来由于疫情防控限制了需求，炼油业务蒙受损失。