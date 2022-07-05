中国防疫隔离措施促使亚投行开设海外办事处

以中国为主要出资国的亚洲基础设施投资银行（简称亚投行）将开设在北京之外的首个办事处。

《华尔街日报》引述知情人士说，这个临时办事处把阿布扎比作为首选地点之一，最早可能在今年夏天开业。他们称，除了让驻地工作人员能够更容易地旅行，该办事处或许还可以帮助亚投行扩大全球影响力。

在华国际实体已不得不进行运营调整以应对中国严格的冠病管控政策，亚投行的上述海外扩张是最新迹象。不久前，中国还要求入境人员接受为期数周的隔离，因此在华国际实体难以吸引海外人才，工作人员也难以进行商务旅行。需要进行调整和适应的不只是来自境外的跨国公司，还有这家得到中国政府支持且颇受重视的多边银行。

在疫情时代，阿布扎比的入境政策目前相对宽松。接种了疫苗的人员无需出示核酸检测阴性结果，也不需要接受隔离。

中国政府在2015年成立了亚投行，作为国际货币基金组织（IMF）和世界银行等西方支持的多边贷款机构的一个替代选择。亚投行行长由一位前中国财政部副部长担任。中国持有亚投行26.6%的股权，是该行第一大股东，对任何重大决定实际拥有否决权；亚投行的重要决议需要75%的绝对多数支持票才能获得通过。

自成立以来，亚投行已经批准了近360亿美元的贷款，为33个经济体的181个项目提供资金，这些项目涉及扩大印度钦奈的地铁系统、在乌兹别克斯坦建造联合循环燃气轮机厂等。亚投行现有105个成员。

报道引述亚投行发言人Bob Pickard在电邮中说：“亚投行董事会已批准设立一个临时运营中心，以满足该行发展方面的扩张需求。”他也表示，设立新的办事处将有助于拉近亚投行与客户和项目之间的距离。

Pickard说，亚投行还可能寻求董事会批准再开设六个办事处。据知情人士透露，由于疫情暴发后中国在2020年基本上关闭了边境，亚投行驻北京的员工难以到国外检查项目或收集新的潜在投资信息。这些人士称，这使得实现亚投行在亚洲和其他地区投资基础设施项目的目标成为一项挑战。

这些知情人士称，2020年，在中国最初暴发疫情的几个月后，亚投行行长金立群在一封电子邮件中告诉员工，所有员工必须常驻北京，要求那些在华中地区最初暴发疫情后出国的人返回中国。

这些知情人士称，从那时起，亚投行一直苦于应对国际人才流失的问题。在过去的两年里，从境外前往中国意味着要通过不断缩小的国际航班网络出行，然后经历数周的隔离。中国的许多城市都实施了严格的封控措施，以防疫情扩散。

后来亚投行调整了政策。知情人士说，该行现在允许员工在国外工作，他们还说，该行希望新的海外业务有助于吸引新的国际人才。

中国最近将入境旅客隔离时间从21天削减到10天，《华尔街日报》分析这一迹象表明，官员们亟待遏制近期疫情限制措施给经济造成的冲击。