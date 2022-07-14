下午察：台湾软实力东山再起？

“让世界看见台湾”，是台湾对外喊出的口号。最近一部名为《咒》的电影，让观影爱好者看见了台湾。

这部自称为伪纪录片式的恐怖片，讲述一名单亲妈妈受邪神诅咒纠缠的经过。近两个小时的影片，使用大量与观众互动的桥段，提升观影体验。

《咒》早在今年3月登陆台湾大荧幕时就收获一片好评，还因此创下台湾2022年上映首周最高票房纪录。全球最大影音串流平台“Netflix”（奈飞）今年6月决定买下该片播放权，并在上周向全球近2亿名观众推出。

成功登上Netflix平台的《咒》，打破了台湾电影这些年来走不出台湾本土的“诅咒”。

台湾恐怖片《咒》上周登入影音串流平台“Netflix”（奈飞）后，便在多国和地区的观看排行榜拿下第一。（互联网）

据Netflix官方数据网站统计，《咒》在7月4日至7月10日的短短七天内，已在全球累积324万个小时的观看纪录，并挤进非英语电影排名前十名。

第三方机构FlixPatrol数据也显示，《咒》在7月12日进入Netflix世界电影排行榜的全球第八；观看排名稳坐台湾、日本、香港、新加玻、印度尼西亚、越南第一，马来西亚与菲律宾第二，泰国第三、韩国第六。

《咒》的观影潮，甚至扩散到拉丁美洲，在阿根廷、玻利维亚、智利、哥伦比亚等地，《咒》都挤进了当地Netflix观看排行榜的前十名。

不少观看过这部电影的网民评价：“这是今年最好看的恐怖片之一。”也有人说，电影的制作、美术等出乎他们的想象，“完全没想到是台湾的（作品），如果不认真看，还以为是韩国电影”。

显然，这部成本只有3000万新台币（约140万新元）的电影，在不少影迷心中，已不输那些动辄用好几个亿来制作的韩国影视剧。一些观点认为，《咒》的成功也反映出，作品质量始终是引发观众共鸣的关键。毕竟，在资讯泛滥的时代，值得观看、追看的影视剧一直都供不应求。

这一点，也可从由盛转衰，再到积极转型复苏的台湾影视剧产业得到印证。

说到台湾影视剧，不得不提《流星花园》这部吸引众多观众的台湾现象级作品。这部改编自日本漫画的偶像剧，2001年播出时稳坐收视冠军。该剧捧红了F4（言承旭、周渝民、朱孝天、吴建豪）、大S（徐熙媛）等一批明星，风靡全亚洲。《流星花园》不仅开创了台湾偶像剧先河，也打破了日剧垄断的局面。

台湾偶像剧《流星花园》在2001年播出时风靡全亚洲，也捧红了吴建豪（左起）、言承旭、大S、周渝民，以及朱孝天。（互联网）

《流星花园》引发的连串话题和争议，也不输去年爆红的《鱿鱼游戏》（Squid Game）。在中国大陆，《流星花园》被指过度渲染早恋、暴力、金钱享受等消极内容，“在社会上产生了很大的负面影响，部分内容对青少年有误导作用”，因而被官方下令停播。可尽管如此，台湾版《流星花园》仍然成为一代人的回忆。

借着《流星花园》的东风，台湾后来开启了偶像剧黄金时代，陆续对外输出不少偶像剧，还捧红一众如王心凌、杨丞琳、彭于晏等至今还在活跃的娱乐明星。

不过，这些剧集的故事和题材趋向单一，加上韩国和中国大陆电视剧的崛起，以及网络发展一日千里，种种因素交织下，台湾影视剧在海外的受追捧度越来越低。台湾本土的观众，对台湾自制的影视剧，也没了以往的热情和关注。

根据台湾文化部统计，2012年上半年，台湾各大电视台的黄金时段，陆剧和韩剧播出时段比例，占了27.22%和26.42%，两者相加，占比超过一半，远高于台湾自制的连续剧。不仅如此，2011年中国大陆市场中，台剧占境外剧比重仅15.7%，远低于港剧和韩剧。

这些数字隔了六年后，也没有发生多大改变。台湾文化部数据显示，2018年上半年，台剧约占全台电视频道在全时段播映时长的三成，韩剧和陆剧也各占三分之一。

在经历了一段时间的低谷后，台湾影视剧在2019年前后重新回到人们的视线。

从探讨亲子关系的《你的孩子不是你的孩子》，到围绕人性黑暗面的《我们与恶的距离》，结合奇幻悬疑与爱情元素、剧情却不落俗套的《想见你》，再到今年初在各大社交媒体霸屏的悬疑剧《华灯初上》等等，台湾影视剧又一次让人刮目相看。从以大陆观众为主的豆瓣，以及国际观众熟悉的IMDB平台都打出的高分，便能知晓观众对这些台湾影视剧的追捧。

以《我们与恶的距离》为例，虽然这部剧未在中国大陆正式上映，但该剧2019年播出时，与剧情相关的话题频频登上大陆社交媒体微博的热搜榜。中国大陆媒体“界面新闻”形容，《我们与恶的距离》大火，更像是台湾电视剧行业一场酝酿已久的“文艺复兴”。有网民直呼：“原来台剧都已经拍到这个深度。”

作为台湾首部以随机杀人事件为题材的戏剧作品，《我们与恶的距离》2019年3月一开播旋即掀起讨论，网络上佳评如潮。（互联网）

归根结底，过硬的内容和高品质制作，依旧是所有影视剧走红的关键，这套公式，放在音乐作品或者艺人表演上同样成立。比如最近在参加选秀节目的台湾艺人王心凌，凭借歌唱和舞蹈实力，从大陆红回台湾以及海外华人圈。

不过，在对岸言论收紧、作品空间受限的环境下，如今已摆脱过往偶像剧谈情说爱的台湾影视剧，要在华人世界最大的市场中占有一席之地，确实会面对不少挑战。但类似《咒》这样的台湾影视作品，成功与Netflix等国际串流平台接轨，争取到国际观众的眼球，也是台湾影视产业向前迈出的一大步，显示台湾影视作品的制作水准与行销能力获得国际肯定。

影视剧等文化产业的输出，是强而有力的软实力。这些年来一直想要让世界看见的台湾，此刻做到了吗？答案见仁见智，但对于近年来重新开始追看台湾影视剧的观众而言，答案不言而喻。