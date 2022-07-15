王毅批美抹黑中俄正常交往

中国外长王毅强调，东南亚始终是中国周边外交的优先方向，并指责美国对中国和俄罗斯两国正常交往的歪曲和抹黑是无中生有，别有用心。

据新华社报道，王毅星期四（7月14日）接受中国中央媒体采访时说，世界当前进入新的动荡变革期，地区各国有必要加强战略协调，增进团结协作，在变局乱局中站稳脚跟，把准航向，整装再发，携手维护好来之不易的稳定发展局面。

王毅说：“当今世界并不太平，某些国家想的并不是如何携手应对，而是重拾旧式冷战思维，重启封闭集团政治，忙着构筑排他‘小圈子’，鼓吹各种‘脱钩’‘断链’，地区和平稳定局面因而受到严峻挑战。开放还是封闭，合作还是对抗，团结还是分裂，进步还是倒退，成为摆在地区各国面前的重大课题。”

他提出四个坚持，即要坚持和平共处的传统，以和平方式解决争端；要坚持发展振兴的目标，促进经济发展融合；要坚持独立自主的原则，把自己和地区命运把握在自己手中；要坚持开放包容的精神，反对排斥特定国家，针对特定一方。

王毅强调，开放的区域主义和封闭的集团政治之间存在根本分野，是攸关中国和亚细安国家前途命运的历史抉择。

至于中俄关系，王毅认为，在中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京的战略擘画下，中俄关系展现出强大韧性。作为彼此重要邻国和全面战略协作伙伴，中俄有必要排除干扰，保持定力，有序推进各领域合作，有力维护两国和两国人民根本利益。

他说：“我们坚信，中俄关系能够经受住任何国际风云考验，继续保持正确前进方向。中俄致力于构建的是新型大国关系，以不结盟、不对抗、不针对第三方为原则，美国对中俄正常交往的歪曲和抹黑是无中生有，别有用心。”

王毅强调，面对乌克兰危机，中国的立场光明磊落，客观公道，一以贯之，坚持劝和促谈。中国将继续从问题本身的是非曲直出发，独立自主地作出判断，支持一切有利于和平解决危机的努力，维护自身及广大发展中国家的正当权益，践行共同、综合、合作、可持续的安全观，“始终站在维护和平的一边，站在历史正确的一边”。

在中美关系课题上，王毅指美国的对华认知存在严重误判，呼吁美国停止会破坏中美关系和地区战略稳定的做法。

王毅和美国国务卿布林肯上星期六（7月9日）在印尼峇厘岛二十国集团（G20）外长会议后，举行长达五小时会谈。

王毅说：“在会晤中，中方着重指出，美方的对华认知存在严重误判，致使美国的中国观、利益观、竞争观都出现了明显偏差，由此制定的对华政策自然也偏离了正确轨道。美方不应仅从大国竞争的视角看待中美关系，不能只用零和博弈的思维处理中美事务。美方应立即停止在涉台、涉疆、涉港、涉海等问题上干涉中国内政、损害中国利益。”

王毅强调，中美关系要走出困局，“根本遵循是认真落实两国元首达成的重要共识，遵照相互尊重、和平共处、避免对抗、合作共赢的精神，探讨确立双方的行动指南”。关键是要言而有信、言行一致。美国应消除威胁膨胀的战略焦虑，摒弃你输我赢的惯性思维，拒绝政治正确的无端绑架，停止一系列破坏中美关系和地区战略稳定的错误做法，同中国一道有效管控矛盾分歧，首先在亚太地区践行和平共处，实现良性互动。