安徽一地为防疫连续喷洒过氧乙酸

中国安徽省蚌埠市怀远县为防疫连续七天每晚喷洒三小时过氧乙酸进行预防性消毒，建议居民提前关窗减少外出，在网上引发争议。

怀远县城市管理局上星期天（7月17日）通过“怀远县人民政府发布”微信公号称，根据怀远县冠病疫情防控应急指挥部安排部署，为进一步做好冠病疫情防控工作，最大限度减少疫情通过公共区域传播，将利用雾炮车对城区主干道喷洒过氧乙酸进行预防性消毒。

公告称，怀远县城市管理局在7月17日-7月23日的七天内，每天21:00-24:00进行消杀。喷洒作业范围包括新城区、老城区、县委县政府大院、荆山镇政府、榴城镇政府大院以及怀魏路沿线。

公告提醒称，建议居民群众于喷洒日的20:30前关闭门窗，请沿路广大市民尽量减少外出活动。

公开资料显示，过氧乙酸是一种强氧化剂，浓度过高时可刺激、损害皮肤黏膜，腐蚀物品；此外，过氧乙酸投入水中会对水有酸化作用，危害环境。

中国国家卫生健康委员会6月27日发布的《新冠肺炎疫情疫源地消毒技术指南》中称，针对环境物体表面的消毒，可选择包括过氧乙酸在内的消毒剂擦拭、喷洒或浸泡消毒，同时也可采用经验证安全有效的物理消毒方法和其他无害化处理方法。

中国卫健委2020年2月发布的《消毒剂使用指南》中，则提到过氧乙酸消毒剂适用于物体表面、室内空气消毒、皮肤伤口消毒、耐腐蚀医疗器械的消毒。

针对怀远县这一防疫措施，相关词条曾登上微博热搜，网友纷纷表示不理解，称“这种高温，在户外根本没有必要消毒”，“危害健康污染环境”，批评当地“防疫过度”。

据怀远县政府星期二（19日）发布消息，7月18日0时-24时，怀远县新增确诊病例6例，新增无症状感染者66例，7月15日以来累计发现阳性感染者314例。

