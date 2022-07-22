香港银行业或自2018年以来首次上调最优惠利率

面对美联储激进的紧缩政策，香港银行业可能将在四年来首次上调最优惠利率。

据彭博社报道，接受调查的所有12位经济学家均预计香港最优惠利率将攀升，一些人预计的攀升幅度甚至高达100个基点。一个月期银行间利率Hibor已连续七个交易日上涨，自2020年6月以来首次站上1%。

借款成本上升将迫使银行最终将负担转嫁给消费者。这将给香港房地产开发商带来更多挑战，他们本就面临香港居民大批离去和新冠疫情导致经济萎缩的压力。高盛集团、花旗集团和瑞银集团认为，利率上升将成为推动香港房价下跌的主要因素之一，其中高盛预计香港房价将在四年内下跌20%。

香港金管局预计将上调基本利率，以反映美联储下周加息75个基点的预期。由于实施联系汇率制度，香港的货币政策受到美国左右。香港金管局今年加大了力度购买本币，以捍卫联系汇率制度，因为充裕的流动性吸引了交易员做空港元兑收益率更高的美元。

这导致香港银行体系总结余较去年高点减少了近60%。彭博行业研究估计，高达2840亿港元（503.1亿新元）的资金外流，以及一个月Hibor到年底前跃升至3%以上，将促使主要银行提高最优惠利率。

接受访问的12位经济学家中，有九位预计香港房价2022年将同比下跌。半数受访者预计香港最优惠利率到年底前将最多上调25个基点，四位预计会上调50个基点。另外两位经济学家预计会上调75至100个基点。

香港金管局总裁余伟文在该机构网站上的一份声明中表示，银行会因应本身的资金成本结构及其他有关的考虑，决定调整息率的时机及幅度。他表示，市民在作出置业、按揭或其他借贷决定时，必须小心评估及管理有关风险。

法国外贸银行高级经济学家Gary Ng认为：“随着流动性继续减少，最有可能的情况是，香港银行业最早在第四季度就需要适应全球货币政策浪潮的转变，除非市场情绪快速逆转，否则香港可能无法像2016年至2018年那样抗衡加息压力。”

华侨永亨银行经济学家Cindy Keung等人认为：“2022年，由于离港居民人数创纪录，经济前景疲软，以及美联储激进加息的可能性，香港房地产市场似乎面临完美风暴。”他们预计，在2021年温和上涨3.7%后，香港整体住宅价格将下跌4%。