中国最高检：有人对军事基地拍照搜集情报

中国最高人民检察院星期五（7月29日）召开新闻发布会指出，地方检察机关在办案中发现，个别人员对军事基地、军舰、军机等通过观察、拍照、记录的方式进行情报观测搜集，严重危害中国军事安全，检察机关提出有针对性的防范建议。

根据澎湃新闻报道，最高检在新闻发布会上通报军地检察机关加强协作、依法维护国防利益和军人军属合法权益情况。

最高检第二检察厅厅长元明介绍说，2018年以来，军事检察机关重点聚焦国家利益中的国防和军事利益，开展公益诉讼工作试点，会同地方检察机关办理公益诉讼案件600余件，推动解决军事设施保护、军用土地确权、军人权益保障等问题600余个，监督整改英烈纪念设施保护问题800余个，有效解决了一批长期困扰部队和官兵的老大难问题。

元明还说，为有效保护军事设施安全，检察机关聚焦备战打仗重点领域开展专项行动，如开展水域军事禁区保护专项行动，推动地方有关机关设立警示标识、加强航道管控，保障军事舰艇行动和训练安全；开展净空保护专项行动，拆除超高房屋和信号塔，确保军事飞行安全和电磁环境不受影响；开展边境国防和军事设施保护，协调有关单位维修边防设施和巡逻道路，边防安全得到加强开展军用运输线路保护，督导有关部门配备防护装置、加大巡查力度，维护运输线安全通畅。

此外，会议还提到，地方检察机关在办案中发现，个别人员对军事基地、军舰、军机等通过观察、拍照、记录的方式进行情报观测搜集，严重危害中国军事安全，为此通过分析案件特点、犯罪诱因，提出有针对性的防范建议。