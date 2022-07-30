受台风“桑达”影响 浙江多地发布暴雨橙色预警信号

截至星期六（7月30日）下午13时，受台风“桑达”外围环流影响，浙江嘉兴市、嘉善县、海盐县、平湖市等地发布暴雨橙色预警。

综合央视新闻、中国气象局微信公号和澎湃新闻报道，浙江嘉兴海盐县上午11时18分发布暴雨橙色预警信号：受台风“桑达”外围环流影响，目前海盐县西塘桥、望海、于城、武原等镇（街道）相继出现了短时强降水，预计海盐县有阵雨或雷雨，局部大到暴雨，内陆风力6至7级，沿海海面风力6至8级。

浙江嘉兴平湖市气象台上午10时12分发布暴雨橙色预警信号：受台风“桑达”外围环流影响，目前平湖市独山港镇已出现短时强降水，预计星期六平湖市有阵雨或雷雨，局部暴雨，沿海海面风力7至9级。

上海中心气象台上午11时也发布台风蓝色预警信号，受台风“桑达”影响，星期六中午起当地风力开始增大。

今年第5号台风“桑达”已于星期五生成，中央气象台台风与海洋气象预报中心首席预报员王海平预计“桑达”强度变化不大，将于31日移速减慢，在江苏近海北上，由东海北部进入黄海海域，强度逐渐减弱。

王海平分析，当前“桑达”南侧有另一热带扰动活动，两者合并可能性较大，合并后“桑达”强度可能略有增强。尽管如此，“桑达”整体强度弱、影响时间短、影响范围小，未来并不会登陆，对中国影响不大，但会给华东沿海部分地区带来风雨影响。

受“桑达”影响，7月30日至31日，东海北部、黄海中部和南部、长江口区、浙江东北部沿海、上海沿海、江苏南部沿海将有6至7级风，“桑达”中心经过的附近海面风力有8至9级，阵风可达10级。7月30日至31日，江苏南部沿海、浙江北部沿海、上海地区将有中到大雨，局地暴雨。

