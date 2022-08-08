台农委会主委：台湾按国际规范处理大陆猴头菇农药超标事件

中国大陆因应美国众议院议长佩洛西访台，对台湾部分农渔产实施禁运措施，但中国大陆猴头菇等近半年验出农药超标20多次，台湾官方至今尚未实施禁运，表明将按照国际贸易规则执行。

据台湾《自由时报》报道，台湾农委会主委陈吉仲星期一（8月8日）说，台湾是WTO（世界贸易组织）会员，将完全依照国际规范走，不会跟对岸一样。

中国大陆日前宣布暂停进口台湾上百项食品，暂停天然砂出口台湾，暂停台湾柑橘类水果、冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼等输入，直接冲击台湾文旦等中秋节庆水果与相关渔产销售。

事实上，中国大陆输台的猴头菇在近半年内，也被台湾验出农药超标20多次，至今尚未禁运。对此，台湾农委会主委陈吉仲说，卫福部食药署第一时间提供相关资料给农委会，农委会建议，台湾是WTO会员，台湾所有经贸依赖国际贸易市场，会完全遵照国际贸易规则执行，只要相关农渔产品（检验）超标，按规定就是退运或销毁。

陈吉仲强调，中国大陆宣称台湾文旦等柑橘类有介壳虫、其他两种农药超标等，迳自全面禁止，此举不符合国际规范，台湾不会跟对岸采取一样做法。

对于面临中国大陆禁运制裁，媒体询问相关农产品是否将辅导农渔民转作或减产？陈吉仲说，未有此做法，目前所有水产品的生产状况均属正常，如石斑鱼之前透过金融贷款延养，让它长得更大再加工，来更符合内销与外销需求。

对此议题，全台渔会总干事林启沧说，期待政策引导产业调整，毕竟若改少养其他水产，又会产生新的问题，希望大家把安全做好把关，食安检验问题也落实，渔业署也都再采检，目前都属正常，仍盼尽快找出问题。

林启沧还说，也需要辅导业者开拓其他市场，东南亚跟台湾一样是水产产地，而台湾优势是养殖技术独步全球，冷链技术佳，出口活鱼就是最新鲜，应宣导其他地区了解这条鱼怎么食用，也可依据各地习惯，如可外销中东地区，但要辅导业者进行清真认证（符合伊斯兰教法规范）。