港当局称基于保障隐私将难发现红黄码错误

香港官方称基于隐私原因，当局将难以发现“红黄码”出错，需要市民主动向有关部门提出核查。

香港特区政府星期一（8月8日）宣布推出疫苗通行证红黄码措施，于星期二（9日）正式启用。副政府资讯科技总监黄志光称，近两日热线电话收到约300宗有关红黄码的查询，其中有一宗涉及到二维码颜色错误，经处理后已修正。

黄志光称，基于保障私隐，当局无法辨别及比对市民的个人资料，若市民的二维码颜色出错，而又没有主动向有关部门查核，政府不会发现问题。

黄志光还指出，对于有些完成了酒店检疫，“疫苗通行证”却还没有转为“黄码”的旅客，可能是其的“安心出行”应用程序未更新至新版本，也有可能是网络问题，建议市民致电“安心出行”热线查询。

他强调，推出新安排是希望减少不便，让受检疫人士提早离开检疫酒店，呼吁市民要尽量守法。他还提醒餐饮场所要确保二维码扫描器已更新至最新版本，并称食物环境卫生署人员将主动巡查并协助有需要食肆。

红黄码措施下，冠病确诊者将获发红码，这些人士不能离开隔离地点，以免感染他人；从海外地区或台湾抵港人士则会获黄码，黄码人士可乘坐公共交通工具，但不能进入主动查核疫苗通行证处所，如餐厅、酒吧、安老院等高危场所。

香港特区政府星期一召开记者会宣布“红黄码”措施，并宣布将从本星期五（8月12日）起，缩短海外人士抵港的酒店检疫期至三天酒店检疫和四天家居监察。