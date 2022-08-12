中国产冠病口服药在海南新疆等地应用

上个月底在中国刚获批的首款中国产冠病小分子口服药阿兹夫定片，已陆续运抵河南、海南、新疆等地开始应用。

根据第一财经报道，复星医药星期四（8月11日）晚间宣布，其联合真实生物响应各地政府需求，紧急调配阿兹夫定片驰援中国多地抗疫，近日已陆续运抵河南、海南、新疆等地。

据显示：按照各地医保挂网价格，阿兹夫定片定价每瓶270元（人民币，下同，约54.8新元），每瓶35片，每片1mg。报道指出，较于目前已上市的冠病治疗药物，该药价格具有较大优势。

在治疗冠病过程中，阿兹夫定片获批的适应证是用于治疗普通型冠病(COVID-19)成年患者。在用法用量为空腹整片吞服，每次5mg，每日一次，疗程至多不超过14天。如果按照最多服用14天来算，一个疗程最多花费约540元。

中国国家卫生健康委、国家中医药局办公室8月9日发布通知称，根据国家药监局附条件批准阿兹夫定片增加治疗新型冠状病毒肺炎适应证注册申请的审批意见，为进一步完善抗病毒治疗方案，经研究，将该药纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（第九版）》。

支持阿兹夫定片作为冠病药物上市申请的关键三期注册临床试验显示，该药可以显著缩短中度的冠病感染患者症状改善时间，提高临床症状改善的患者比例，达到临床优效结果。在抑制病毒作用方面，也可抑制病毒的活性。

另从安全性来看，该药总体耐受性良好，不良事件发生率阿兹夫定组与安慰剂组无统计学差异，未增加受试者风险。但到真实世界应用中，该药抗击冠病病毒的疗效如何，仍有待进一步验证。

报道还提到，目前全球已获批的另外一款冠病口服药——辉瑞的Paxlovid，屡次被传出服用后有复阳现象。对于复阳原因，市场仍争论不休，并没有统一的说法，有认为是病毒特点所致，也有认为跟服用疗程不够有关。

有别于辉瑞的Paxlovid属于3CL蛋白酶抑制剂，阿兹夫定片属于RdRp抑制剂，后者是否会出现复阳情况，仍有待观察。

