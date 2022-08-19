中国自瑞士黄金进口量创逾五年新高

中国从瑞士主要炼厂进口的黄金数量跃升至五年多来的最高水平，这表明随着冠病疫情防控措施放松，中国的黄金需求有所改善。

综合彭博社和金十数据报道，根据瑞士联邦海关总署消息，作为全球最大的黄金买家之一，中国7月份从瑞士进口了80多吨黄金，为2016年以来最多，是上个月的两倍多，比5月份高出八倍。

数据表明，中国的黄金需求正在回升。分析称，虽然这可能对于推高黄金价格的作用不大，但可以在西方投资者抛售时提供一道防线。

咨询公司Metals Focus Ltd的董事总经理卡瓦利斯（Nikos Kavalis）说：“中国已从全面封锁状态回到了半正常状态。市场仍然不是很好，但肯定比4月份好了很多。”

根据卡瓦利斯的说法，中国的黄金也比国际价格溢价约7美元（约9.71新元），这一相对较高的水平将刺激当地银行进口黄金。

值得注意的是，近日，交通银行、广发银行等多家银行相继对黄金定投业务进行调整，并对升级后业务的报价方式、赎回时效、定投方式等方面进行变更。

中信证券首席经济家明明说，近期银行主动调整黄金定投业务，一方面是因为相比于部分银行推出的新型贵金属业务，原有的黄金定投业务吸引力偏低；另一方面则是因为近期国际政治、经济环境动荡，导致黄金价格频繁出现剧烈波动，贵金属业务风险有所上升。报价方式和赎回到账时效的调整使得银行黄金定投业务更加市场化，有利于吸引更多的客户参与。