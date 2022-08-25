台风“马鞍”中午前后广东沿海登陆 铁路和航班大面积停运

今年第9号台风“马鞍”将在星期四（8月25日）中午前后在广东沿海登陆。两广交通运输受大幅影响，当局需作出相应调整。

据中国天气网消息，“马鞍”已于星期三（24日）晚间由强热带风暴级加强为台风级，25日上午5时其中心位于广东湛江东偏南方向约210公里的南海北部海面上，即北纬20.7度、东经112.3度，中心附近最大风力有12级（每秒35米），中心最低气压为970百帕，七级风圈半径200至240公里，十级风圈半径100至120公里，十二级风圈半径40至60公里。

“马鞍”预计将以每小时30公里左右的速度向西偏北方向移动，强度变化不大，即将于25日中午前后在广东省阳西到雷州一带沿海登陆（每秒33至35米，12级，台风级），登陆后强度逐渐减弱。

8月25日上午8时至26日上午8时，南中国海中部和北部海域、琼州海峡、北部湾、西沙群岛附近海域、中沙群岛附近海域、广东中西部沿海、广西沿海、海南岛沿海将有6至9级大风，“马鞍”中心经过的附近海域或地区的风力可达10至12级，阵风13至14级。

8月25日上午8时至26日上午8时，广东东部沿海和西部、广西南部、海南岛等地有大到暴雨，其中广东西南部沿海、广西南部沿海、海南岛北部等地的部分地区有大暴雨，局地有特大暴雨（250至300毫米）。

另据澎湃新闻报道，受台风“马鞍”影响，广州、深圳、惠州和江门等地发布通知，从24日起暂停当地景区、公园和文化场所对外开放。深圳、珠海、中山、揭阳和江门等地也在24日发布停课信息。

据界面新闻报道，受台风“马鞍”影响，中国铁路广州局通报，8月25日，广茂铁路、广珠城际、珠机城际、江湛铁路等线路全线停运，莞惠城际停运21趟次；赣深、杭深、广深港、南广、贵广、京广高铁，以及广深城际等线路，部分列车暂停开行或限速运行。

通报称，广东省内各个城市之间，以及广深地区去往南宁、武汉、厦门、杭州、贵阳、赣州、吉安等地的动车组列车受到影响。

据通报，普速列车方面，广州东至合肥、梅州、鹰潭、大同、徐州、牡丹江，广州至景德镇北，深圳东至西宁、昆明、湛江，东莞东至昆明等线路，部分或全部列车停运。

据中国铁路南宁局消息，8月25日，南广高铁、贵广高铁、黎湛铁路、河茂铁路、玉铁铁路、益湛铁路等线路，部分旅客列车停运。南宁、柳州、桂林等地去往广州、深圳、珠海、厦门、东莞等地的列车受到影响。

据飞常准消息，广州机场和深圳机场航班小面积取消，其中深圳机场25日凌晨3时至下午2时的所有进出港航班暂停运营。 珠海机场、香港机场、澳门机场的航班，25日大面积取消。

琼州海峡客滚船已于8月24日晚上8时起停止装运车辆和旅客，25日零时起琼州海峡全线停航。8月24日晚上8时起，海口的新海港、秀英港、铁路南港已停止作业。深圳蛇口邮轮母港8月24日至26日全线停航。湛江港内所有船舶已于25日零时前离开码头进入防台锚地，港内无动力船舶船员全部撤离上岸。港珠澳大桥桥梁航道实施临时水上交通管制，禁止任何船舶通过桥梁航道。