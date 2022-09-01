上海部署防御工作应对超强台风轩岚诺

台风“轩岚诺”成为超强台风级，继续逼近中国东南沿海，为应对其影响，上海市防汛办部署防御工作，要求各部门提高警惕。

据中国中央气象台消息，今年第11号台风“轩岚诺”已于8月30日凌晨2时由强台风级加强为超强台风级，成为今年首个超强台风。

气象台预计，未来四至五天将维持超强台风强度，最大强度可达17级以上（62-70米/秒），星期四（9月1日）至星期五（2日）将在琉球群岛以东洋面停滞或回旋，星期六（3日）夜间移入东海东南部海域。受其影响，星期四至下星期一（5日）东海海域有持续大风；上海9月1日起风力逐渐增大，预计大风影响将持续到下星期二（6日）。

据澎湃新闻报道，上海市防汛办于星期三（8月31日）晚下发《关于切实做好今年第11号台风“轩岚诺”防御工作的通知》，要求各区防汛指挥部、市防汛指挥部各成员单位、各有关单位高度重视台风防御工作。

通知指出，台风“轩岚诺”强度大、风浪影响大、持续时间长，各部门要清醒认识“轩岚诺”超强台风的危害性，保持高度警惕，做好最充分准备，切实把确保人民群众生命财产安全放在第一位落到实处。

通知还称，台风“轩岚诺”路径预测还存在不确定性，气象、水文、海洋监测等部门要加密监测预报预警。同时，各级防汛部门也要与气象部门加强合作，及时启动应急响应行动，确保将预警及避险防范信息第一时间传递到每个人。

通知还强调，要持续滚动排查隐患，住建、交通、海事、绿化、文旅、城管、房管、电力等部门要注意防范陆上、海上及沿海地区大风，及时加固或拆除易被风吹动的搭建物，妥善安置室外物品，避免发生人身伤亡事故。

通知还指出，各区要落实应急处置准备，根据形势发展和市防汛指挥部相关要求，做好停课、停工、停运、停航、停园、停业等准备工作；沿海各区、临港新片区管委会、旅游、海事、上港集团等部门单位，要加强码头、港口、滨海景区、海上作业船舶、海塘外作业活动等管理，落实各项防风措施。

通知还称，也做好危险区域人员转移安置准备，按照防疫要求，全过程落实各项防疫措施；各防汛物资储备单位要加强物资管理调度准备，确保能够及时调配到位；各抢险队伍要根据响应等级做好集结待命，确保出现险情第一时间处置。

通知还明确，要严格落实行政首长负责制，对出现因为不尽责、不履职，造成人员伤亡的情况，要依法依纪追责问责。