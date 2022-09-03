中国多地倡导中秋假期非必要不返乡

中秋国庆假期临近，但由于中国冠病疫情再度升温，多地发布了返乡和出游防疫提醒，并倡导中秋节非必要不返乡。

据中国新闻网报道，河南邓州、商丘等多地近期发布了“致在外老乡的一封信”，当中倡导外地人员中秋假期非必要不返乡、不返商。例如河南邓州就在信中提到：“跨区域往返流动，接触人员复杂，感染风险增大，希望您近期暂缓返乡，尽量留在当地赏月过中秋。”

除了河南，河北大名县近日也发布了致大名在外老乡的一封信，信中也倡导在外的大名人留在当地，信中还特别指名身处西藏、海南、新疆等涉疫地区的人们近期非必要不返大。

此外，黑龙江七台河市新兴区还发布倡议书，倡议机关干部和企事业单位工作人员带头居家过节，劝导在外亲友尽量在当地过节，避免旅途风险。

据中国国家卫生健康委员会星期六通报，中国大陆星期五（9月2日）新增440起本土确诊病例和1379名无症状感染者。其中本轮疫情重灾区四川通报128起本土确诊病例和74名无症状感染者，大多来自四川省会成都；黑龙江通报67起本土确诊病例和168名无症状感染者，大部分来自大庆市；西藏则有65起本土确诊病例和524名无症状感染者、辽宁也通报八起本土确诊病例和116名无症状感染者。

早前成为疫情重灾区的海南省疫情有所趋缓，星期五通报40起本土确诊病例和29名无症状感染者。