栗战书将访问俄罗斯等四国

中国全国人大常委会委员长栗战书将于9月7日至17日，对俄罗斯、蒙古、尼泊尔和韩国进行正式友好访问，并在俄罗斯出席东方经济论坛全会。

据新华社报道，栗战书是应俄罗斯国家杜马主席沃洛金、蒙古国国家大呼拉尔主席赞丹沙塔尔、尼泊尔众议院议长萨普科塔、韩国国会议长金振杓的邀请，访问四国。

东方经济论坛将在9月5日至8日在符拉迪沃斯托克的远东联邦大学 (FEFU) 校园内举行。

栗战书上个月31日在北京与即将离任的俄罗斯驻华大使杰尼索夫会面时说，中俄双方相互坚定支持，持续增进政治互信，密切战略协作，深化务实合作，用实际行动诠释了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的丰富内涵，更加彰显出两国关系的特殊价值。

栗战书也说，中国全国人大愿密切同俄联邦会议的友好交往，为两国关系发展和各领域合作提供坚实法律保障。

韩联社则报道，栗战书将从15日起对韩国进行三天访问。

栗战书将于16日同韩国国会议长金振杓举行会谈，共庆两国建交30周年，并探讨两国合作方案。金振杓当天也将在国会议长公馆举行晚宴，欢迎栗战书来访。

消息人士透露，栗战书也将与韩国总统尹锡悦会面。

报道指出，栗战书访韩是对今年2月时任韩国国会议长朴炳锡访华的回访。朴炳锡当时应栗战书之邀访华，并出席北京冬奥会开幕式。

韩国国会介绍，国会秘书长李光宰将前往机场迎接中方代表团。报道称，这与美国国会众议院议长佩洛西访韩时无韩方礼宾人员接机形成对比。