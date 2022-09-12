中国国家防总启动防汛防台风四级应急响应

为做好台风“梅花”防范应对工作，中国国家防汛抗旱总指挥部（简称国家防总）星期天（9月11日）下午5时启动防汛防台风四级应急响应，并派出两个工作组赴江苏、浙江协助指导工作。中央气象台消息，台风梅花或将在9月15日登陆浙江沿海地区。

据新华社报道，今年第12号台风“梅花”预计星期一（9月12日）将进入东海南部海面，以每小时10公里左右的速度向西北方向移动，12日至16日浙江、上海、江苏、山东等地部分地区将有大到暴雨，局地大暴雨。

国家防总办公室和应急管理部11日组织防台风专题视频会商调度，与中国气象局、水利部、自然资源部会商研判，视频连线福建、浙江、上海、江苏等省份应急管理部门，了解重点地区防汛防台风应对工作。

国家防总办公室和应急管理部要求，要抓好预测预报预警工作，严密监测台风发展变化，滚动预测预报，加强多部门联合会商研判；针对可能带来的强风、暴雨、高潮、巨浪、洪涝等致灾因素，全面排查隐患，列出隐患清单，抓紧完成风险隐患整改，提前做好防灾准备；及时组织海上船只回港避风，船上人员和海上设施作业人员上岸避险；做好台风影响区的江河防洪工程体系联合调度，暴雨山洪灾害的防范应对以及涉河、涉水、沿海施工人员和外来游客等人群的安全防范工作；严格落实以行政首长负责制为核心的防汛防台风各项责任制，发挥应急管理部门统筹协调和相关部门专业优势，在重点区域提前预置抢险救援队伍。

另据中央气象台消息，台风“梅花”已于12日凌晨2时左右加强为强台风级别。“梅花”预计将以每小时5至10公里的速度向北偏西方向移动，强度缓慢减弱，将于12日夜间至13日凌晨穿过琉球群岛后进入东海南部海面，逐渐向浙江东北部沿海靠近，并可能于15日登陆或擦过上述沿海地区。

9月12日受冷空气影响，新疆中北部地区有雨雪和大风降温天气，大部地区有小到中雨，高海拔山区有雨夹雪或雪；平均气温降幅将达8至10摄氏度，局部地区12摄氏度；并伴有5至6级西北风，阵风7至9级。

此外，9月12日至14日，西藏大部、青海南部、西北地区东南部、西南地区大部、广西、广东西部等地有小到中雨，局部地区有大到暴雨。