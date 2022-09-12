王岐山到英国驻华使馆吊唁英女王逝世

中国国家副主席王岐山星期一（9月12日）前往英国驻华使馆，吊唁英国女王伊丽莎白二世逝世。

据新华社报道，中国国家副主席王岐山代表中国国家主席习近平以及中国政府和人民表示深切哀悼，向英国王室、政府和人民致以诚挚慰问。

王岐山在伊丽莎白二世遗像前肃立默哀，并在吊唁簿上题词。他说，伊丽莎白二世女王是中英关系发展的推动者和贡献者，是首位访华的英国君主，曾接待多位中国领导人访英，为中英关系的发展作出积极贡献。

王岐山说，今年是中英建立大使级外交关系50周年，双边关系发展历程充分表明，只要坚持相互尊重、互利共赢，中英关系就能保持平稳顺利。

他还说，希望英方着眼战略和长远，同中方一道，加强对话交流，推动互利合作，携手应对挑战，确保双边关系在健康稳定的轨道上前行。

中国国家主席习近平星期五（9月9日）就英国女王伊丽莎白二世逝世向英国新任国王查尔斯三世致唁电。

综合央视新闻和新华社报道，习近平代表中国政府和中国人民并以个人的名义，对伊丽莎白二世女王逝世表示深切的哀悼，向英国王室、政府和人民致以诚挚的慰问。

习近平在唁电中说，伊丽莎白二世女王作为英国在位时间最长的君主，赢得广泛赞誉。伊丽莎白二世女王是首位访问中国的英国君主。她的逝世是英国人民的巨大损失。