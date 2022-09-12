中国气象局启动三级应急响应 台风“梅花”或登陆华东

今年第12号台风“梅花”星期一（9月12日）北上，逐渐向浙江东北部沿海靠近，中国气象局启动三级应急响应，浙江也启动三级防台应急响应，上海9月12日到13日将有强降水。

据“中国气象局”微信公众号消息，中央气象台持续发布台风预警，预计“梅花”将于12日夜间至13日凌晨穿过琉球群岛后进入东海南部海面，逐渐向浙江东北部沿海靠近，可能于14日夜间至15日白天登陆上述沿海地区，也可能在华东近海北上。

受“梅花”影响，星期一下午2时至13日下午2时，黄海南部海域、东海大部、台湾海峡、杭州湾，以及浙江、福建、上海沿海等地有6～7级大风，“梅花”中心经过的附近海面和地区的风力有12～14级，阵风可达15～16级。

星期一下午2时至13日下午2时，江苏东南部、上海、浙江东北部沿海、台湾北部等地有大到暴雨，部分地区有大暴雨。

另据“浙江发布”微信公号消息，浙江省气象局于星期一上午11时将重大气象灾害业务服务四级（Ⅳ级）应急响应调整为三级（Ⅲ级）应急响应。

同时，浙江海事局星期一中午12时启动海上防台三级（Ⅲ级）应急响应。

另据上海气象台消息，已于星期一上午11时10分发布雷电黄色预警信号，预计星期一午后到夜间全市大部地区将发生雷电活动，并伴有一小时的短时强降水。

上海气象部门预计，9月14到15日上海将有明显风雨过程。受台风北侧低压倒槽影响，9月12-13日上海有强降水，局部地区有暴雨到大暴雨。

中国中央气象台首席预报员许映龙分析称，目前“梅花”影响系统复杂，移动路径和后期移动速度仍存在较大不确定性，其本体整体向华东沿海逐渐靠近，强度较强，可达到台风级或强台风级。“梅花”或将成为今年第一个登陆华东沿海的台风。

虽然台风“梅花”的强度不及此前的台风“轩岚诺”，但由于更靠近浙江、上海和江苏一带沿海，预计“梅花”对浙沪苏的风雨影响将很有可能大于“轩岚诺”。