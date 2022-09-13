“梅花”加强为强台风级 浙江发布山洪灾害红警

台风“梅花”星期二（9月13日）凌晨移入中国东海南部海面，并加强为强台风级，浙江北部、上海、江苏东南部等地将有大到暴雨，浙江发布山洪灾害红色预警。

综合央视新闻和澎湃新闻报道，中央气象台星期二早晨6时发布台风橙色预警，台风“梅花”已于凌晨移入中国东海南部海面，并于5时加强为强台风级，中心附近最大风力14级。

受“梅花”影响，9月13日8时至14日8时，台湾北部、浙江北部、上海、江苏东南部等地将有大到暴雨，其中浙江东北部和上海等地的部分地区有大暴雨，暴雨区部分河流可能发生超警洪水。

浙江省水利厅、浙江省气象局星期二早晨7时35分联合发布山洪灾害红色预警。预计9月13日8时至14日8时，海曙区、奉化区、余姚市、上虞区、嵊州市发生山洪灾害可能性很大。

中国国家防总副总指挥、水利部部长李国英要求严密防范台风“梅花”可能带来的强降雨，切实落实相关防御措施。水利部星期一下午2时针对上海市及江苏、浙江、福建、山东等省启动洪水防御四级（Ⅳ级）应急响应，派出三个工作组分赴上海、江苏、浙江加强督促指导。

此外，国家海洋预报台星期一（12日）下午发布24小时海浪橙色警报和风暴潮蓝色警报。东海南部将出现狂浪到狂涛区，浙江、福建近岸海域海况恶劣。

有关部门提醒，相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，停止室内外大型集会和高空等户外危险作业，注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。