台风“梅花”或波及12省份 浙江多地停课一天

台风“梅花”将在星期三（9月14日）下午至夜间登陆，并可能波及中国12个省份。浙江宁波、舟山、台州等多地宣布星期三停课一天。

据中国新闻网报道，中国中央气象台预计，“梅花”将以每小时10至15公里的速度向西北方向移动，强度还将有所加强，逐渐向浙江温岭到舟山一带沿海靠近，并将于14日下午至夜间在上述沿海地区登陆。登陆后，“梅花”将继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。

随着“梅花”北上，未来几天台湾北部的降雨将会逐渐减弱，江浙沪一带今明两天则会进入风雨最强的台风影响核心时段。其中，暴雨及大暴雨将集中在江苏南部、安徽东南部、浙江中北部、上海等地。

受台风北侧倒槽和冷空气的结合影响，风雨将波及台湾、福建、江西、浙江、上海、安徽、江苏、山东、河北、河南东部局地、辽宁、吉林等12个省市，甚至不排除在江苏北部、山东局地的降雨比登陆点附近还强的可能。

据中国应急管理部消息，目前，国家防总办公室派出的两个工作组正在浙江、江苏两省协助指导地方开展防汛防台风各项工作。浙江省防指已启动防台风二级应急响应，江苏、上海、福建等省市防指已启动防台风四级应急响应。

长三角铁路发布消息，计划从13日起停运沪昆、萧甬、京沪等普速线部分旅客列车，停运旅客列车车次及时间等相关信息；山东、浙江、江苏、上海等多地防汛办下发通知要求做好台风防御工作；上海防汛办要求各区、各部门、各单位保持高度警惕，科学落实防御措施，并且视情启动停课、停工、停运、停航、停园、停业“六停”措施，全力迎接“梅花”台风的考验。

另外，14日浙江宁波、舟山、台州等多地停课一天。