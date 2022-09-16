美国务院评普习会：俄中加深关系令人关切

在中国国家主席习近平星期四（9月15日）与俄罗斯总统普京会晤之后，美国国务院发言人说，中俄关系不断加深，应当引起美国和世界各国关切，不过华盛顿目前并未看到中国向俄罗斯提供军事援助或者系统性地帮助俄罗斯规避制裁。

据美国之音报道，美国国务院发言人普赖斯（Edward Price）星期四在华盛顿被问到普京与习近平的会谈以及普京有关中方对乌克兰战争有“关切”时回答说，在现阶段他只看到有关这次会晤的初步声明。

但是他说：“令人瞩目的是，普京总统显然承认，至少媒体上是这样说的，习主席对俄罗斯的战争有关切。中国有这种关切并不令人吃惊。有些令人好奇的是，承认这点而且如此公开承认这点的居然是普京总统。”

他说，这并不令人吃惊，因为中国最近几个月来都试图避免批评俄乌战争，至少是试图避免公开批评它。

普赖斯接着说：“我们看到中俄关系的加深不是几天、几周或几个月的时间，而是多年来的。当然，我们看到这种关系走得更靠近了。我们明确对这种不断加深的关系表示了我们的关切，这也是世界各国对这种关系所应当有的关切。”

普赖斯说，多月来，美方得到的信息是俄罗斯寻求中国提供军事援助，而美方已向中国表示并密切关注，假如中国向俄罗斯提供军事援助或系统性地帮助俄罗斯规避已经实施的制裁措施，中国将付出“重大代价”。但是，华盛顿没有看到北京在这方面发生了变化。

星期四，联合国旗下的国际原子能机构的理事会的35个理事国以26票赞成、2票反对和7票弃权的结果通过决议，要求俄罗斯撤出乌克兰在扎波罗热核电站，那两张反对票是中国和俄罗斯投下的。

上星期，中共中央政治局常委、中国人大委员长栗战书访问俄罗斯时说，中国对俄罗斯因为被“美国和北约逼到家门口”而对乌克兰采取措施表示“理解”，“而且从不同方面给予策应”。