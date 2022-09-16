联合国决议要求俄军退出乌核电站 中俄投反对票

国际原子能机构以26票赞成、两票反对和七票弃权的结果，通过决议，要求俄罗斯退出乌克兰核电站， 两票反对来自中俄两国。

据美国之音和路透社报道，星期四（15日）在维也纳参加闭门会议的外交官员说，联合国核监督机构的理事会通过了一项决议，要求俄罗斯结束对乌克兰扎波罗热核电站的占领。

国际原子能机构（IAEA）理事会通过的决议呼吁俄罗斯“立即停止针对扎波罗热核电站和乌克兰任何其他核设施的所有行动”。该决议还指出，对该设施的军事占领大大增加了核事故的风险，这将危及乌克兰、周边邻国和国际社会的民众。俄罗斯军方和俄罗斯国家原子能集团（Rosatom）应暂停在核电站的所有活动，并将控制权交还给乌克兰当局。

外交官们透露，由35个理事国组成的国际原子能机构理事会以26票赞成、两票反对和七票弃权的结果通过了该决议。他们还补充说，那两个反对票是俄罗斯和中国投下的。

欧洲最大的核电站扎波罗热核电站最近几周频繁遭到攻击，引起了国际原子能机构的严重关切。 莫斯科和基辅互相指责对方要为袭击事件负责。国际原子能机构代表团本月早些时候视察了核电站，并报告说该设施已经在炮轰中遭到损坏。

扎波罗热核电站于上周末完全关闭，电力线路已恢复，以确保核燃料棒与核废料的冷却，这对于防止堆芯熔毁至关重要。

