香港市民赶赴英驻港总领馆最后悼念英女王

英国女王伊丽莎白二世本月9日逝世，位于香港金钟的英国驻港总领事馆星期一（9月19日）最后一天设吊唁册供公众悼念，前来悼念的人龙沿香港公园一度延伸数百米至花园道三号一带。领事馆门外也摆满鲜花及画作。

据香港《明报》报道，英国驻港总领事馆开放吊唁册予公众悼念，直至19日中午12时，但为已在外排队的公众延长入馆吊唁的时间，预计需长达四小时。

刚冠病康复、完成隔离令的伍太太及时赶上，成为人龙的最后一位。“60后”的她指从小在英女王管治下成长，感谢英女王在房屋、教育等政策方面“造福港人”，反观近年香港失去言论自由、法治，令她感受深刻及挂念英女王，所以19日即使排在人龙最后一位，也要入馆悼念她。

60岁的罗先生戴着印有“皇家香港警察”的帽及手持英国旗到领事馆默站。英女王1975年到访香港，当时13岁的罗先生一早到油麻地等候，一睹坐在座架的女王。虽然只是两秒钟，但已让罗先生印象深刻。他坦言自己“恋殖”，认为殖民时期的香港很自由，“想做什么便做什么，没有人会要求你爱国……管理城市好，香港市民就服你”。

30年前由北京到港的刘小姐认为，英女王对世界和平和稳定有很大贡献，也称香港繁荣与英女王有密切关系。她为对失去英女王这样的伟人感到很伤心，讲述时一度落泪。