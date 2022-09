美南加州促统论坛驳斥吴钊燮“挺台入联”言论

美国南加州促统论坛发文,驳斥台湾外交部吴钊燮的“挺台入联”言论。

据中新社报道,美国南加州促统论坛星期日(9月18日)发表声明,指吴钊燮近日投书南加州媒体,“呼吁挺台参与联合国和希望联合国接纳台湾”。该文刊出后并未引起美国社会关注,也未在美国华人社会引起任何反响,呼应者寥寥无几。

声明称,这些年来,民进党在“台独”道路上越走越远。尤其在蔡英文上台后,对内顽固坚持“台独”立场,拒不承认“九二共识”,公然宣扬“两国论”,肆意攻击“一国两制”,在岛内全方位推行“去中国化”,操弄“法理台独”,刻意制造两岸对抗,绑架台湾民意,煽动社会民粹,极力打压岛内主张两岸关系和平发展与和平统一的正义力量与理性声音;对外勾结外部反华势力,在国际上从事“台独”分裂活动,置台海和平、台湾民众安危于不顾,挟洋自重挑衅大陆,严重破坏两岸关系和平发展,严重危害台海和平稳定,严重损害两岸同胞共同利益和中华民族根本利益。

声明说,此次吴钊燮投书南加州媒体,只是台当局与民进党在国际上从事“台独”分裂活动的又一次表演,所谓“台湾重返联合国”只是一场空梦。

另据雅虎新闻报道,根据驻洛杉矶台北经济文化办事处提供的新闻稿,第77届联合国大会本月13日开议,美国南加州“灯塔媒体新闻”(Beacon Media News)旗下21家城市周报(纸本版及网络版)于本月8日至14日同步刊登台湾外交部吴钊燮部长以“让我们全体团结一致,共同为全球福祉努力”(Working as one for the global good)为题的文章,呼吁联合国纳入台湾,与国际社会一起因应全球挑战。