中国维持LPR利率不变

中国星期二（20日）公布的贷款市场报价利率(LPR)维持不变。继稳增长政策持续出台后，中国经济在8月出现复苏迹象，不过楼市低迷和疫情持续对经济前景构成压力，后续LPR存在进一步下调的预期。

据彭博社报道，中国一年期LPR维持在3.65%不变，五年期LPR持稳于4.3%。此前参与彭博调查的经济学家中，仅各有一位分别预测一年期和五年期会出现下调。

澳新银行资深中国策略师邢兆鹏在采访中分析，LPR不变符合预期，8月降息以后中国当局在下一次政策举措之前会先观察数据，由于经济增长仍低于潜在增速，认为后续LPR存在进一步下调的可能，特别是五年期利率。

上周公布的中国8月工业增加值等数据好于预期，中国国家统计局称“8月份国民经济延续恢复发展态势，主要指标出现积极变化”。但出口依然疲弱，房地产市场的低迷也无缓解的迹象。彭博调查显示，经济学家已下调对中国今年的增长预测至3.5%。

另外，国有大行上周自普遍下调存款利率，分析师认为这通过降低银行负债成本缓解了息差收敛压力，为贷款利率的继续下降创造了空间。广发证券资深宏观分析师钟林楠认为，只要经济仍有稳增长需求，LPR与贷款利率就有可能继续下降，仅是时点与节奏问题。

LPR利率公布后，10年期国债活跃券收益率小幅回落不到1个基点，同期限国债期货价格上涨。中国央行今日增加14天期逆回购操作量至240亿元，7天期维持20亿元，以维护季末流动性平稳。

中国央行本月对MLF缩量续作并维持利率不变。央行主管的《金融时报》此前援引东方金诚首席宏观分析师王青说，9月MLF利率保持不变，意味着当月LPR报价基础未发生变化，同时考虑到8月LPR报价刚刚经历非对称下降，9月LPR报价大概率维持不变。

今年以来，与房贷利率挂钩的5年期LPR已累计调降35个基点，而一年期LPR总共下降15个基点。中国央行2019年8月宣布改革完善LPR形成机制并要求新增贷款与其挂钩，该利率由18家报价行在MLF利率基础上报价加点形成，报价最小步长为5个基点。