中国86城房贷利率降至历史低位

中国86座城市的房贷利率今年9月降至历史低位。中国媒体调查发现，银行额度普遍充足，有些城市最快一周就能放款。

据时代周报报道，贝壳研究院监测数据显示，9月103个重点城市首套主流利率平均为4.15%，二套平均为4.91%，首套利率环比下行17BP，二套利率环比下行15BP，较去年最高点分别回落159BP和108BP。

中国人民银行9月20日授权全国银行间同业拆借中心公布：一年期LPR为3.65%，五年期以上LPR为4.3%，均与上月持平。

贝壳研究院市场分析师刘丽杰分析说，受上月五年期以上LPR下调的影响，9月住房信贷环境进一步宽松，整体房贷利率再创新低。103个重点城市中超八成的城市主流房贷利率低至首套4.1%、二套4.9%的下限水平。

房贷利率降至历史低位，银行信贷放款周期也在加速。据贝壳研究院数据，9月银行放款周期25天，与上月基本持平。其中一线城市平均放款周期为31天，二线及三线城市平均放款周期均为24天。

一位按揭人士说，银行放款周期有两种统计方式，一种是从申请贷款开始算，目前各大城市平均放款周期为三到四个星期。还有一种是出了房产证后开始算，目前广州等城市最快一个星期即放款。

广州一家按揭公司创始人透露：“之前银行额度紧张，许多购房者排队等放款。现在银行额度充足，放款速度快到飞起，但业务少了很多。”

受8月22日5年期以上LPR下调的影响，9月百城房贷利率均有所下调，截止到9月19日，已有86城房贷主流利率低至首套4.10%，二套4.90%的下限水平。分城市线来看，一线城市房贷利率最高，首套平均为4.60%，二套平均为5.13%，二三线城市平均利率水平接近下限。

从利率下调幅度看，一线城市房贷利率同比降幅最小，首套、二套利率同比降幅仅65BP和55BP。三四线城市房贷利率同比降幅最大，首套、二套利率同比降幅分别为166BP和117BP。其中，厦门首套房贷主流利率下调幅度达到45BP，东莞和长沙首套主流利率均下调35BP。

2022年以来在房贷利率持续宽松的同时，各地首付比例也在纷纷下调。相应地，贷款比例有不同程度的提升。

贝壳研究院数据现在，与2021年四季度相比，2022年以来分线城市贷款比例逐季提升，相对而言，三四线城市贷款比例提升最大，二线次之，一线基本持平，这与政策层面较为一致。

