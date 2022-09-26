港五餐饮商会吁将每桌食客人数使用上限放宽至12人

随着香港从星期一（9月26日）起放宽从海外入境人士防疫要求，当地五家餐饮商会也提出与放宽业界社交距离措施有关的几项建议，包括从目前的每桌八人，放宽至12人。

据香港《星岛日报》星期一报道，现代管理（饮食）专业协会、香港餐务管理协会、香港餐饮联业协会、稻苗饮食专业学会，以及香港日本食品及料理业协会，在联署信中呼吁港府推出保就业计划，并提出六项建议，即放宽同桌人数限制；宴会人数不再设限；取消桌与桌之间相隔1.5米的要求；取消营业时间到凌晨的限制；取消对现场表演、卡拉OK及麻将玩乐的限制；以及针对餐饮场所持牌人因员工确诊所要支付的病假人工支出提供补贴。

五家餐饮商会写道，新“0+3”安排（三天医学监测、无强制酒店隔离措施）向复常迈进了一步，但餐饮业生意仍在谷底徘徊，平均比往常跌了三至五成，主因是金融、经济持续低迷。

当地餐饮业也面对成本上涨及员工确诊后的病假补偿，支出大增，经营百上加斤，而且放宽入境检疫措施后，更多市民希望到外地旅游，这一定会削弱包括餐饮在内的香港零售消费。

商会认为，外地旅客访港可能会因“0+3”的安排下增加，但升幅估计远远不及香港市民出境外游，预料餐饮业将面对新一波结业及裁员潮，希望政府尽快放宽针对业界的社交距离措施。