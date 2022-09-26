台风“奥鹿”影响 福建广东等地沿海将有六七级风

中国气象台发布台风黄色预警，受台风“奥鹿”影响，福建、广东沿海等地将有大风，三沙群岛将有大或暴雨。

据中国中央气象台官网消息，中央气象台星期一（9月26日）早上6时发布台风黄色预警，台风奥鹿星期一早晨由菲律宾吕宋岛移入南中国海中东部海面。台风中心早晨5时位于黄岩岛东偏北方约195公里的南中国海中东部海面上，中心附近最大风力有14级。

台风奥鹿预计将以每小时25-30公里的速度向偏西方向移动，逐渐向越南东部沿海靠近，强度还将有所加强，星期三（28日）在越南东部沿海登陆，登陆后强度快速减弱。

受冷空气和奥鹿的共同影响，星期一（26日）早上8时至星期二（27日）早上8时，福建沿海、广东沿海、海南岛东部沿海、台湾岛西部沿海以及台湾海峡、巴士海峡、南中国海大部海域、三沙群岛附近海域将有6-7级风，阵风8-9级；其中南中国海中部海域、西沙群岛和中沙群岛附近海域风力可达8-12级，阵风13-14级；台风中心经过的附近海域风力有13-16级，阵风17级及以上。

同时，三沙群岛将有大雨或暴雨，部分岛屿将有大暴雨。

中央气象台提醒，相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞，并停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。