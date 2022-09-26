中国军事专家预计福建舰一年半可完成系泊航行测试

中国第三艘航母福建舰正在开展系泊试验，对于福建舰跳过航母建造流程中的舾装环节，有中国军事专家分析称，预计福建舰一年半左右应可完成系泊、航行测试。

福建舰目前正按计划开展系泊试验。中国央视军事星期天（9月25日）播发视频援引军事专家观点，对福建舰何时入列、服役进行了分析。

军事专家张军社称，福建舰要进行系泊试验和航行试验，看航母能否达到设计要求，出现问题也能及时改进。这些试验完成后，福建舰就准备正式移交海军入列服役了。

另据《北京青年报》旗下微信公号“政知道”星期天报道，系泊试验是航母进行出海测试前最后一道关卡。开始系泊试验也就意味着，航母的建造工作已基本完成。

资料显示，系泊试验是在机电设备和其系统安装结束的基础上进行的，目的是检查船体、机械设备、电器设备及动力装置的制造、安装的完整性和可靠性。

军事评论员宋忠平解读说，系泊试验可以类比为硬装、软装结束后的精装和测试阶段。“让航母停靠在码头岸边，对已经安装的动力、通讯、电子等系统进行单独和联动测试。”

报道称，航母的建造流程通常分为几个重要节点：立项、开工（分段建造后拼装为整体）、下水、舾装、系泊、海试。相较于中国首艘国产航母山东舰，福建舰按照上述流程，少了舾装环节。今年6月福建舰下水后，官方报道称，将按计划进行系泊和航行试验，未见“舾装”表述。

资料显示，舾装系航母在船体建造完成并下水后，所进行的船内动力、电子、武器等各系统、装备的安装施工工作。

对此，宋忠平解读说，这正说明福建舰在船坞建造过程中，很多系统、装备已经同步进行安装，大大简化甚至跳过了下水后的舾装环节，为目前直接开展各系统的系泊试验创造条件，客观上也节约了工期。

他还认为，福建舰在这方面展现出和辽宁舰、山东舰的区别，一方面表明中国的航母以及大型舰船的建造经验、实力取得了长足进步。

另一方面也表明，中国的科研、施工人员在积累了经验后，根据自身技术来摸索、探索事半功倍的技术路线。“能够实现这样的技术路线，依靠的是实力和经验以及科研人员的智慧和组织能力，客观上让我们在航母建造过程中实现流程优化。”

对于福建舰的入列时间，宋忠平认为，“再有一年半左右的时间应当可以基本完成系泊、航行测试。”

他还提到，福建舰入列服役后，除了本身带来的战力大幅提升以外，其承前启后的意义更甚。

宋忠平解释说，相比滑跃起飞的辽宁舰、山东舰，福建舰在吨位、电力系统、弹射方式有了飞跃提升。而解放军的航母发展目标，绝不可能将福建舰作为终点，这只是一个新的起点，“因此，福建舰身上所肩负的技术验证作用意义很大。”