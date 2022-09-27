应对台风“奥鹿” 中国启动四级应急响应

台风“奥鹿”将给中国华南沿海带来严重风雨影响，中国国家防汛抗旱总指挥部（国家防总）启动防汛防台风四级应急响应。

据中新社报道，星期一（9月26日）14时，今年第16号台风“奥鹿”（台风级）中心位于西沙永兴岛东偏南方向约510公里的海面上。据气象预测，“奥鹿”将以每小时20-25公里速度向偏西方向移动，强度逐渐加强，27日经过西沙群岛，28日白天在越南东部沿海登陆。

预计未来三天，“奥鹿”将给中国华南沿海带来严重风雨影响。根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定，国家防总于26日针对海南、广东、广西、福建四省份启动防汛防台风四级应急响应。

国家防总办公室、应急管理部当天组织防台风专题视频会商调度，统筹海上、陆上防汛防台风各项工作。

国家防总办公室、应急管理部强调，要坚决锚定“不死人、少损失”目标，强化监测预报预警和会商研判，及时启动或调整应急响应，抓紧组织台风影响区内海上船舶避风以及海上作业平台、回港船舶、近海养殖渔排人员上岸避险。要注意做好跨省渔船回港避风工作，避风港地要坚决落实属地责任，船籍港地要主动通报渔船信息、加强协调，确保“船进港、人上岸”。做好中小河流洪水、山洪地质灾害防范，提前转移低洼易涝、山丘区灾害隐患点、江河沿线、旅游景区、危房老屋等陆上危险区人员，全力确保民众生命安全。