卢宠茂称除非出现新变异毒株 香港将持续对外开放

香港特区政府表明，除非出现危险的新变异毒株，否则香港将持续推动向世界重新开放，并强调香港有义务保护中国大陆免受大规模疫情暴发的影响。

香港医务卫生局局长卢宠茂星期四（9月29日）接受彭博电视访问时，作出以上表述。

卢宠茂说：“新疾病随时可能出现，我们必须做好准备。”他也说，香港将在审查病例数据后，再决定是否持续放宽防疫措施。“我们有义务确保中国大陆其他地区不会暴发大规模疫情。”

卢宠茂说，港府官员将审查病例数据，以决定何时解除对入境旅客采取的剩余防疫措施，包括禁止他们在抵港后三天内到酒吧或餐厅堂食，以及抵港后七天内每天接受检测。港府将持续对入境旅客实施检测，以对新变异毒株保持高度警惕。

卢宠茂否认自己反对放宽防疫措施。他说：“我个人希望开放，也不反对进一步放开。不过，在决定开放条件时，我要权衡医疗保健的问题。”

香港目前每天新增约4000起确诊病例，明显低于9月初高峰，当时日增逾1万起个案。

当被问及香港何时能对入境旅客实施免隔离和免限制措施，卢宠茂说：“如果今天可行，我不会等到明天。”

香港特首李家超曾指出，存在出现新变异毒株的风险，但他明确表示香港不会在世界大部分地区都与病毒共存之际，重新实施防疫限制措施。