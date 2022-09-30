中国疾控局要求隔离时不得从外面锁门

中国冠病疫情持续多点散发，中国疾病预防控制局针对各地疫情管控措施提出要求，包括采取集中或居家隔离措施时，不得采取外锁门方式，以及合理安排转运任务和时间，杜绝驾驶员疲劳驾驶，确保转运安全等。

据北京日报报道，中国国家疾控局传防司司长、一级巡视员雷正龙星期四（9月29日）在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，疾控局始终坚持“人民至上、生命至上”，指导各地认真贯彻落实有关防控政策措施要求，做好精准防控，加强安全风险防范，切实维护好广大人民群众的生命安全和身体健康。

雷正龙说，在核酸检测环节，要求各地合理组织安排群众核酸检查，避免人群聚集、聊天。群众参加核酸检测的时候，要注意做好个人防护，保持一米线，佩戴好口罩，做好手卫生。同时，各地还要合理安排样品的转运车辆，承担转运任务期间，不得用于其他用途。

雷正龙还说，在流调和转运环节，要求各地要加强现场面对面流调，流调人员也要做好个人防护，科学精准判定密切接触者、密接的密接、涉疫场所暴露人员等风险人员。同时，还要求各地统筹安排部署转运工作，结合当地的实际情况制定转运方案，合理安排转运任务和转运时间，加强转运车辆日常检查和安全维护，提高司乘人员的安全意识，杜绝驾驶员疲劳驾驶，确保转运安全。

雷正龙还要求，各地的集中隔离场所的基础设施应该符合国家现行的建筑安全、消防安全、抗震防灾等标准要求，严格规范隔离点管理，严防交叉感染。对经评估不适合集中隔离的特殊人群，可以采取居家隔离措施，对不宜单人单间隔离的，要指定合适人员进行陪护。他强调，采取集中或者居家隔离措施时，不得采取外锁门的方式。

他还说，在生活物资供应、就医保障等环节，各地要科学精准划定风险区域并进行动态调整，严格按规定落实管理要求，明确专门的人员队伍负责居民基本生活物资供应，特别要严防食品安全事件发生。要指定专门医疗机构为高、中风险区居民提供就医服务，为特殊人群提供就医便利。

中国坚持严格的“动态清零”政策，使多地在防疫抗疫过程中出现物资紧缺、就医困难等乱象。此前，四川成都市在封控期间遇上泸定6.8级地震，民众反映逃生通道、居民楼门等因防疫遭到封锁，而贵州贵阳9月18日的深夜隔离转运客车车祸则造成了27人死亡，引发社会对于防疫带来的次生灾害的关注。

