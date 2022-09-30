台旅游业者抱怨政府没做好边境开放相关配套

台湾星期四（9月29日）宣布10月13日起实施“0+7”防疫方案，但是团客出入境指引迟迟未公布，有旅游业者抱怨，政府边境开放相关配套根本还没准备好。

据联合新闻网报道，10月13日台湾旅行社禁团令也同步解除，台湾交通部观光局说，即日起旅行社可开始上架贩售境外团体旅游商品，并收取出境旅行团订金、和旅客签约。

不过，书面版团客出入境指引迟迟没有公布，让不少旅游业者干着急，称旅行社仍未能开始组团。有业者私下抱怨，指引没出炉，不知如何上架说明产品和答复消费者提问，订单像是“看得到赚不到”。

台湾旅行同业公会全联会理事长萧博仁呼吁指挥中心尽快核定、公布团客出入境指引，不然业者想揽客也无所适从。

台湾观光导游协会理事长许冠滨也指出，旅行团入境每两天要筛一次，但导游根本无强制力检查。

酒店业同样困扰，台湾观光产业国际行销协会理事长徐银树说，入住的外国观光客若确诊，通报流程不明晰，他呼吁 “0+7”后台湾当局应提出更详细指引。

台湾将从10月13日起实施“0+7”防疫方案，意味着入境旅客均无需隔离，只需接受七天自主防疫。

台湾行政院院长苏贞昌星期四宣布，第二阶段边境开放后，将开放免签人士一般社会访问及观光、开放观光团出入境、入境者须七天自主防疫，快筛阴性可出门、入境后可自驾或由亲友接送、入境者无症状可搭乘公共交通。