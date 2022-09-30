消息：香港全面开放后将送出50万张机票吸引游客

香港取消入境旅客酒店隔离限制后，《星岛日报》专栏文章引述未具名政府人士称，在全面取消剩余防疫限制措施后，香港将送出50万张机票，吸引游客重返这个金融中心。

这篇发表于星期五（9月30日）的文章称，香港政府上月开始逐步放宽入境检疫措施后，行政会议成员林健锋多次敦促政府，善用机场管理局在2020年向航空公司购买的五十万张机票，以“买一送一”方式，吸引商务客及旅客来港，但直至现在推出“0+3”措施，还还没有要使用这50万张机票的动静。

文章指出，虽然香港特首李家超强调放宽入境检疫措施要“稳扎稳打”，为“0+0”（即全面取消入境人员防疫管控措施）降温，但香港11月会举行金融投资峰会，又有七人榄球赛，故政商界估计，除非疫情出现严重逆转，李家超将在10月19日发表《施政报告》时，公布香港复常的机会相当高。

文章引述未具名政府人士称，港府内部亦确实开始为“0+0”推出后，向全球推广香港作准备，其中一项举措，就是动用机管局在2020年购入的五十万张机票，向全球旅客“大赠送”。

该消息人士称，现在要先留下“子弹”不用，在适当时才用。他指出，无论是上月实施“3+4”或星期一（9月26日）施行“0+3”后，访港旅客基本上都是“刚性需求”，即他们是有必要或是很想来港，是否有机票送，都不会影响他们的决定。因此港府内部评估，要达成最大效益，是当香港全面向国际开放、即实施“0+0”后，再利用这50万张机票，吸引一些可来可不来的旅客。

文章称，香港政府和旅游发展局都已开始筹备“0+0”以后的全球推广活动，并已拟定一整套方案，待特首李家超点头后即可推出。不过，参考新加坡、日本的情况，港府预计即使推出“0+0”，也需要一至两个季度才开始会有普通旅客来港。

文章还说，以往香港的旅客，绝大部分是来自中国大陆，但预计大陆短期内估计仍无法大幅度放宽防疫措施，大量游客来港的景像，未来一年都未必会出现。不过，随着香港向国际开放，国际航班大幅增加，相信会吸引部分大陆旅客经香港出国旅游，一定程度带动香港的消费。

香港目前已经取消对入境旅客的酒店检疫和登机前取得核酸检测阴性证明的要求，仅要在抵港后的三天内不得前往酒吧或在餐馆用餐，同时需在七天内每天进行检测，而多数人也预计，香港将会继续取消对入境旅客的剩余限制措施。

香港医务卫生局局长卢宠茂星期四（9月29日）接受彭博电视访问时也表明，除非出现危险的新变异毒株，否则香港将持续推动向世界重新开放。