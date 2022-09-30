泰国外交部：习近平口头确认出席APEC峰会

泰国外交部称，中国国家主席习近平“口头确认”（verbally confirms）将参加今年11月的亚太经济合作组织（APEC）峰会，但美国总统拜登或因家庭事务缺席该峰会。

据香港《南华早报》星期四（9月29日）报道，泰国外交部发言人塔尼（Tanee Sangrat）星期三（28日）称，中国外交部长王毅向泰国外交部长敦巴穆威奈（Don Pramudwinai）传达了习近平口头确认将参加APEC峰会的消息。

不过，美国总统拜登或将因出席他孙女的婚礼而缺席此次峰会。塔尼说，泰国仍在协调拜登出席的相关事项，“我们在尽全力说服所有APEC领导人参加。”

据泰国媒体报道，白宫此前曾告知泰国驻美大使馆，美国副总统哈里斯将代表拜登出席APEC峰会。

泰国外交部还说，已确认或口头确认将参加APEC峰会的亚太经济体包括菲律宾、新西兰、新加坡、香港和台湾等。

今年的APEC峰会将于11月18日至19日在泰国曼谷举行，届时中共二十大将已经结束。

此前外界预计，习近平与拜登的首次面对面会晤将在11月15日至16日在印尼峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会，或是此次APEC峰会期间进行。

拜登已确认将出席G20峰会，并称“如果他（习近平）出席，我肯定会与他会面”，但中国尚未确认习近平是否会出席。

拜登和习近平最近一次的通话是在7月底。当时，习近平在通话中告诉拜登，北京绝不为任何形式的“台独”势力留下任何空间，“玩火者必自焚”。随后8月初，美国众议院议长佩洛西访台，中国进行锁台军演，中美关系愈发紧张。